Чи буде в кімнаті тихіше, якщо шумоізоляцію поставити лише на одну стіну

Шумоізоляція – задоволення не з дешевих. Однак існує думка, що достатньо ізолювати всього одну стіну, щоб у кімнаті було значно тихіше.

Чи дійсно допоможе ізоляція однієї стіни – повідомляє 24 Канал з посиланням на дизайнерку Анну Бойко.

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Як правильно ізолювати житло від шуму

Побутує думка, що шумоізоляція однієї стіни нібито допоможе зробити кімнату тихішою. До прикладу, дехто вважає, що достатньо встановити панелі лише на одну стіну у спальні, біля узголів'я ліжка, і цього буде достатньо.

Однак така думка є хибною. Річ у тім, що звук не розповсюджується лише по одній стіні. Він проникає у кімнату по всім поверхням: стеля, підлоги, дверні отвори тощо. Тому ставити шумоізоляційні панелі лише на одну стіну – неефективно.

Відтак, спеціалісти вузького профілю наголошують, що шумоізоляційні панелі слід ставити на всіх поверхнях – усі стіни, а також на стелі та підлозі. ЛИше у такому випадку кімнату можна зробити тихішою.

Де слід ставити шумоізоляцію: дивіться відео

До слова, раніше дизайнери відповіли на питання, чи дійсно слід ставити двері на кухні. Хоча відкрите планування кухні без дверей є трендовим, але не завжди підходить для всіх, оскільки може мати як переваги, так і недоліки.