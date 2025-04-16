Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Livingetc.

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Чи завжди на кухні потрібні двері

Якщо ви плануєте зробити у своєму домі відкрите планування, то точно задумувалися над тим, щоб не ставити двері на кухні. Насправді, ж остаточної відповіді, ставити їх чи ні, немає. Все залежить від планування усього будинку.

У багатьох випадках кухня без дверей дозволяє вільно рухатися, сприяє кращому спілкуванню, а сам дім стає зручнішим. Однак відсутність дверей на кухні може бути й недоліком.

За словами дизайнерів, може виникнути проблема зі створенням чітких зон у домі.

Часто зачинені двері є хорошим способом тримати дітей і домашніх тварин подалі під час випікання або приготування їжі. Так само можна зачинити двері та позбавити гостей шуму під час вечері чи не заважати дітям, які лягли спати,

– наголошують дизайнери.

Крім того, двері на кухні – спосіб стримати запахи їжі, щоб вони не поширилися на весь дім.

До слова, раніше дизайнерка Вікторія Дворжанська поділилася рекомендаціями, як спланувати передпокій. Річ у тім, що ця кімната повинна бути практичною, а тому слід дотримуватися кількох правил.