Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Livingetc.

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Всегда ли на кухне нужны двери

Если вы планируете сделать в своем доме открытую планировку, то точно задумывались над тем, чтобы не ставить двери на кухне. На самом деле, же окончательного ответа, ставить их или нет, нет. Все зависит от планировки всего дома.

Во многих случаях кухня без дверей позволяет свободно двигаться, способствует лучшему общению, а сам дом становится удобнее. Однако отсутствие дверей на кухне может быть и недостатком.

По словам дизайнеров, может возникнуть проблема с созданием четких зон в доме.

Часто закрытые двери являются хорошим способом держать детей и домашних животных подальше во время выпекания или приготовления пищи. Так же можно закрыть дверь и избавить гостей от шума во время ужина или не мешать детям, которые легли спать,

– отмечают дизайнеры.

Кроме того, двери на кухне – способ сдержать запахи пищи, чтобы они не распространились на весь дом.

К слову, ранее дизайнер Виктория Дворжанская поделилась рекомендациями, как спланировать прихожую. Дело в том, что эта комната должна быть практичной, а потому следует придерживаться нескольких правил.