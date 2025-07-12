Як зробити, щоб кухонна техніка довше служила та краще працювала

Часто побутову техніку та всі прилади у домі ми сприймаємо як належне. Однак, якщо якась техніка виходить з ладу, то це стає причиною багатьох проблем.

Щоб техніка довше працювала та не втрачала своєї ефективності, слід дотримуватися кількох правил. Про них повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

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Як довго служить сучасна побутова техніка

Сучасні кухонні прилади зазвичай служать від 8 до 15 років. Втім, все залежить від якості матеріалів, регулярного обслуговування та безпосередньо експлуатації приладів. Так, фахівці оцінюють строк експлуатації кухонних приладів наступним чином:

холодильники – від 10 до 15 років,

посудомийні машини – від 8 до 12 років,

морозильні камери – від 12 до 20 років,

мікрохвильові печі – від 7 до 10 років,

духовки/плити (газові або електричні) – від 13 до 20 років.



Скільки служить побутова техніка / Фото Unsplash

Як зробити, щоб кухонна техніка служила довше

Наскільки б якісною не була техніка, проте вона вимагає правильної експлуатації та регулярного очищення. Щоб побутові прилади на кухні служили довше, фахівці радять дотримуватися наступних порад:

Регулярно та ретельно чистити прилади

Усі кухонні прилади потребують регулярного очищення, навіть ті, що допомагають прибирати, як-от посудомийні машини. Мовиться не лише про просте очищення від пилу, а й заміну фільтрів, чищення вентиляційних отворів тощо. Забруднення деяких деталей змушує прилади працювати інтенсивніше, а отже – вони зношуються швидше.

Дотримання інструкцій з експлуатації

Кожен прилад у дому має чітку інструкцію з експлуатації. Її важливо дотримуватися, адже вона допоможе довше ефективну роботу техніки. Так, перевантаження може стати причиною швидкого зносу компонентів та частішого ремонту.

До прикладу, якщо постійно перевантажувати посудомийку, то розпилювачі можуть втратити свою ефективність, а перевантажений холодильник створює додаткове навантаження на компресор.

Сезонний огляд

Короткий сезонний огляд – чудовий спосіб підтримувати побутову техніку в хорошому стані. Так, слід перевіряти ущільнювачі дверей на факт зносу, переконатися, що всі вентиляційні отвори ефективно працюють, а техніка не створює дивних звуків під час роботи. Крім того, деяка побутова техніка потребує щорічного обслуговування.

Усувати проблеми відразу

Якщо техніка почала несправно працювати, то відремонтувати її слід негайно. Чим швидше усунути проблему, тим швидше прилад почне працювати у правильному режимі, а отже – не буде зношувати інші деталі.

До слова, раніше 24 Канал повідомив, яку максимальну напругу може витримати холодильник. Оскільки Україна перейшла на напругу у 230 вольтів, то це питання залишається актуальним.