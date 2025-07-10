Щоб зробити свій дім незалежним від централізованого споживання ресурсів, звісно, доведеться вкласти чимало коштів. Однак ця довгострокова інвестиція окупиться вже за кілька років. Тож як зробити дім енергонезалежним – повідомляє 24 Канал з посиланням на HomeBiogas.

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Що таке енергонезалежний будинок

Енергонезалежний будинок – дім, який може генерувати достатньо енергії для функціонування без використання будь-яких зовнішніх джерел живлення. Зазвичай, такі оселі функціонують завдяки сонячній енергії.

Системи накопичення дозволяють перетворювати її на джерело живлення для електроприладів, опалення чи охолодження будинку. Все це робить дім екологічно чистим та високоенергоефективним.

Енергонезалежний дім слід облаштовувати таким чином, щоб максимізувати вироблену енергію та оптимізувати її використання. Іноді конструкція також може мати систему збору дощової води та оптимізації її споживання.



Як зробити дім енергонезалежним / Фото Unsplash

Тому під час планування енергонезалежного будинку слід врахувати наступне:

правильне розташування вікон і дверей – вони повинні виходити на південь та північ,

правильна форма будівлі – з меншою кількістю кутів та куполоподібним дахом,

використання спеціальних будівельних матеріалів, таких як теплоізоляційний бетон, спеціальну цеглу, ізоляційні панелі тощо.

Переваги енергонезалежного будинку говорять самі за себе. По-перше, не доведеться витрачатися на комунальні платежі, по-друге – вартість такої нерухомості набагато вища, а також екологічність.

Як зробити дім енергонезалежним

Щоб зробити дім енергонезалежним, слід виконати кілька кроків:

Крок 1. Перехід на відновлювану енергію

Перше, що потрібно знати, це скільки енергії в середньому споживає будинок. Це допоможе визначити, якого масштабу система необхідна. Важливо врахувати витрати у години пікового навантаження.

Найкращим варіантом є встановлення сонячних панелей. Дехто обирає і вітрову енергію, але у період посухи та штилю з такими джерелами живлення можуть бути проблеми.



Джерела енергії для дому / Фото Freepik

Крок 2. Утеплити будинок

Понад 60% енергії, що використовується домогосподарствами, йде на опалення приміщень, а ще 15% – потрібно для нагрівання води. Встановлення ізоляції – один із найкращих способів зберегти тепло у домі та холод ззовні, перетворивши його на енергонезалежну будівлю. Ізоляція не лише знизить споживання енергії, а й зробить будинок екологічним.

Так, слід утеплити стіни, ізолювати труби, подбати про теплоізоляцію за радіаторами опалення, утеплити підлогу та усунути усі можливі протяги.

Крок 3. Оптимізація споживання електроенергії

Ще один крок до досягнення енергетичної незалежності – це зменшення споживання енергії. Так, розумний термостат може допомогти регулювати температуру в кожній кімнаті будинку на основі ваших звичок та уподобань. Ця інвестиція дозволяє значно економити енергію, зберігаючи при цьому комфорт.

Також слід не забувати відключати всі побутові прилади, якщо ними не користуються, замінити всі лампочки на світлодіодні, не забувати вимикати світло та обирати енергоефективну техніку.



Як оптимізувати витрати електроенергії / Фото Freepik

До слова, раніше експерти розповіли, на які технології розумного будинку не слід витрачати гроші. Як виявилося, деякі функції є взагалі непотрібними та некорисними.

Крок 4. Зменшення споживання води

Зменшення використання прісної води – це ще один спосіб досягти енергетичної незалежності. Щоб зробити свій дім незалежним від центрального водопостачання, потрібно спланувати власне стале водопостачання. Для цього слід врахувати, скільки необхідно води для щоденних потреб.

Найкращим варіантом є буріння власної свердловини, однак, якщо ділянка розташована дуже високо над рівнем води, то це може бути дорого. Втім, така інвестиція є довгостроковою й у майбутньому точно себе виправдає.

Також можна облаштувати збір дощової води. Спеціальна система зможе фільтрувати воду та робити її придатною для вживання.

Крок 5. Відмова від газопостачання

В енергонезалежному будинку можна обійтися і без газу. Так, для приготування їжі можна користуватися електроплитами та духовками, а опалення – здійснювати за допомогою теплої підлоги чи твердопаливних котлів.