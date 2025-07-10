Чтобы сделать свой дом независимым от централизованного потребления ресурсов, конечно, придется вложить немало средств. Однако эта долгосрочная инвестиция окупится уже через несколько лет. Поэтому как сделать дом энергонезависимым – сообщает 24 Канал со ссылкой на HomeBiogas.

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Что такое энергонезависимый дом

Энергонезависимый дом – дом, который может генерировать достаточно энергии для функционирования без использования каких-либо внешних источников питания. Обычно, такие дома функционируют благодаря солнечной энергии.

Системы накопления позволяют превращать ее в источник питания для электроприборов, отопления или охлаждения дома. Все это делает дом экологически чистым и высоко энергоэффективным.

Энергонезависимый дом следует обустраивать таким образом, чтобы максимизировать произведенную энергию и оптимизировать ее использование. Иногда конструкция также может иметь систему сбора дождевой воды и оптимизации ее потребления.



Как сделать дом энергонезависимым / Фото Unsplash

Поэтому при планировании энергонезависимого дома следует учесть следующее:

правильное расположение окон и дверей – они должны выходить на юг и север,

правильная форма здания – с меньшим количеством углов и куполообразной крышей,

использование специальных строительных материалов, таких как теплоизоляционный бетон, специальный кирпич, изоляционные панели и тому подобное.

Преимущества энергонезависимого дома говорят сами за себя. Во-первых, не придется тратиться на коммунальные платежи, во-вторых – стоимость такой недвижимости намного выше, а также экологичность.

Как сделать дом энергонезависимым

Чтобы сделать дом энергонезависимым, следует выполнить несколько шагов:

Шаг 1. Переход на возобновляемую энергию

Первое, что нужно знать, это сколько энергии в среднем потребляет дом. Это поможет определить, какого масштаба система необходима. Важно учесть расходы в часы пиковой нагрузки.

Лучшим вариантом является установка солнечных панелей. Некоторые выбирают и ветровую энергию, но в период засухи и штиля с такими источниками питания могут быть проблемы.



Источники энергии для дома / Фото Freepik

Шаг 2. Утеплить дом

Более 60% энергии, используемой домохозяйствами, идет на отопление помещений, а еще 15% – нужно для нагрева воды. Установка изоляции – один из лучших способов сохранить тепло в доме и холод снаружи, превратив его в энергонезависимое здание. Изоляция не только снизит потребление энергии, но и сделает дом экологическим.

Так, следует утеплить стены, изолировать трубы, позаботиться о теплоизоляции за радиаторами отопления, утеплить пол и устранить все возможные сквозняки.

Шаг 3. Оптимизация потребления электроэнергии

Еще один шаг к достижению энергетической независимости – это уменьшение потребления энергии. Так, умный термостат может помочь регулировать температуру в каждой комнате дома на основе ваших привычек и предпочтений. Эта инвестиция позволяет значительно экономить энергию, сохраняя при этом комфорт.

Также следует не забывать отключать все бытовые приборы, если ими не пользуются, заменить все лампочки на светодиодные, не забывать выключать свет и выбирать энергоэффективную технику.



Как оптимизировать расходы электроэнергии / Фото Freepik

К слову, ранее эксперты рассказали, на какие технологии умного дома не следует тратить деньги. Как оказалось, некоторые функции вообще ненужны и бесполезны.

Шаг 4. Уменьшение потребления воды

Уменьшение использования пресной воды – это еще один способ достичь энергетической независимости. Чтобы сделать свой дом независимым от центрального водоснабжения, нужно спланировать собственное устойчивое водоснабжение. Для этого следует учесть, сколько необходимо воды для ежедневных нужд.

Лучшим вариантом является бурение собственной скважины, однако, если участок расположен очень высоко над уровнем воды, то это может быть дорого. Впрочем, такая инвестиция является долгосрочной и в будущем точно себя оправдает.

Также можно обустроить сбор дождевой воды. Специальная система сможет фильтровать воду и делать ее пригодной для употребления.

Шаг 5. Отказ от газоснабжения

В энергонезависимом доме можно обойтись и без газа. Так, для приготовления пищи можно пользоваться электроплитами и духовками, а отопление – осуществлять с помощью теплого пола или твердотопливных котлов.