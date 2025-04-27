Як зробити, щоб бойлер споживав менше електроенергії

Сучасне життя складно уявити без бойлера, завдяки якому в оселях є тепла вода. Хоча цей прилад суттєво впливає на рахунки за електроенергію, існують шляхи, як зробити, щоб бойлер споживав менше світла.

Як зекономити на використанні бойлера – повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

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Енергоефективна модель

Щоб бойлер споживав менше електроенергії, він повинен бути енергоефективним. Відтак, на це слід звернути увагу ще на етапі купівлі. Найкраще обирати бойлери з маркуванням А або А+ – такі моделі споживають мінімум електроенергії.

Також під час вибору моделі слід врахувати необхідний об'єм. Так, замалий чи завеликий бойлер стане причиною додаткових витрат.

Для довідки. У середньому бойлер на 80 літрів споживає від 100 до 200 кіловатів на місяць. Це умовний підрахунок, адже це залежить від моделі та частоти використання техніки.

Регулярне обслуговування

Як і будь-яка техніка, бойлер потребує регулярного обслуговування. Накип і відкладення на нагрівальних елементах знижують ефективність приладу, а тому він нагріває воду довше. Відтак – витрачає більше електроенергії.

Тому експерти рекомендують раз на 6 – 12 місяців чистити бойлер, щоб продовжити його термін служби та забезпечити енергоефективну роботу.

Температура нагріву

У щоденному використанні немає потреби гріти бойлер до 100 градусів. Оптимальна температура води 50 – 55 градусів. Тому, щоб зекономити на рахунках за світло, не варто встановлювати на бойлері максимальну температуру нагріву води.

Використовувати бойлер за потребою

Якщо бойлер об'ємом до 50 літрів, то його слід вмикати лише тоді, коли потрібно прийняти душ чи помити посуд. Це дозволяє уникнути постійної роботи приладу в режимі підтримання температури.

Водночас такий режим не підійде, якщо бойлер великий. Так, баки на 80 – 100 літрів слід тримати постійно включеними у розетку. Це дозволяє зменшити витрати електроенергії, адже бойлеру не доводиться гріти всю воду "з нуля".

Таймер вимкнення

Щоб зменшити витрати електроенергії, слід встановити таймер на бойлер, який вимикатиме пристрій у заданий час. Так, можна налаштувати прилад, аби він працював лише вночі. Сучасні моделі також мають розумне керування, яке дає змогу максимально автоматизувати економію.

До слова, фахівці поділилися дієвими порадами, як зробити так, аби холодильник споживав менше електроенергії. Як виявилося, лише один холодильник може споживати на місяць до 100 кіловатів електроенергії.