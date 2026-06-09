Не там, де всі ми звикли: де на кухні компактно розташувати сміттєве відро

Зазвичай сміттєве відро традиційно розміщують під мийкою або в кутку кухні, однак сучасні інтер'єри дедалі частіше відмовляються від такого рішення. Дизайнери переконані: правильне розташування відра не лише економить місце, а й робить кухню більш естетичною та функціональною.

Про це пишуть міжнародні видання про дизайн інтер'єрів Homes&Gardens.

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Де розмістити сміттєве відро?

Висувні ящики

Одним із головних трендів останніх років стали вбудовані системи для сортування сміття, заховані всередині кухонних шаф. Найчастіше їх розміщують у висувних ящиках поруч із мийкою або посудомийною машиною.

Таке рішення дозволяє швидко позбуватися відходів під час приготування їжі та при цьому не захаращувати простір. Експерти зазначають, що приховані відра особливо актуальні для кухонь відкритого планування, де зона приготування їжі поєднана з вітальнею.



Де на кухні компактно розташувати сміттєве відро / Фото Pinterest

Кухонний острів

Ще один популярний варіант – інтегрувати сміттєвий контейнер всередину кухонного острова. Дизайнери пояснюють, що це дає змогу ефективніше використовувати простір і звільнити підлогу від зайвих предметів. Особливо добре таке рішення працює у великих кухнях, де острів виконує роль не лише робочої поверхні, а й місця для зберігання.

Чому відра ховають?

Фахівці називають одразу кілька причин, через які відкриті сміттєві відра поступово виходять з моди:

вони створюють візуальний безлад;

можуть стати джерелом неприємних запахів;

займають цінний простір на невеликих кухнях;

ускладнюють підтримання єдиного стилю інтер'єру.

Натомість висувні системи дозволяють приховати сміття від сторонніх очей і водночас забезпечують швидкий доступ до нього.

Що обрати для маленької кухні?

У компактних квартирах дизайнери радять використовувати відра, закріплені на внутрішньому боці дверцят шафи, або невеликі висувні контейнери. Такі рішення допомагають максимально використати кожен сантиметр простору без шкоди для зручності.