Харчова сода в саду: коли вона справді корисна, а коли може нашкодити

Харчова сода – незамінний помічник у домашньому господарстві, який чудово справляється з очищенням та усуненням запахів. Тому цілком логічно, що багато хто хоче використати її й в садівництві.

Однак, як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, у прагненні до органічного догляду за рослинами важливо розуміти: харчова сода – це сіль, і її неправильне застосування може зашкодити вашим зеленим насадженням. Коли та як її безпечно використовувати соду, а коли краще утриматися від цього, розповідаємо далі.

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Знищення бур’янів: дієво, але небезпечно

Харчова сода справді може знищити бур’яни – вона висушує листя і діє подібно до кухонної солі. Але тут є два суттєвих ризики:

Вона діє лише на надземну частину бур’яну, не вбиваючи коріння.

Це невибірковий гербіцид: сода накопичується в ґрунті, отруює його та шкодить сусіднім рослинам.

Тому, навіть якщо ви плануєте посипати бур’яни на тротуарі чи під’їзній доріжці, врахуйте, що сода може потрапити на грядки або газон і пошкодити кореневу систему інших рослин.

Регулювання pH ґрунту: короткочасно та ризиковано

Харчова сода має лужну реакцію і може тимчасово знизити кислотність ґрунту. Дехто вважає, що таким чином можна "підсолодити" помідори або допомогти трояндам краще цвісти. Але ефект від соди дуже короткочасний, а при передозуванні вона може спалити або загальмувати ріст рослин.

Для надійного та безпечного підвищення pH краще скористатися садовим вапном.

Проти комах: точково й обережно

Сода може допомогти у боротьбі з окремими шкідниками, зокрема слимаками або томатними роговими червами. Її можна посипати безпосередньо на комах або приготувати суміш із соди й олії для обприскування. Проте не варто регулярно посипати ґрунт – сода може проникнути в нього та пошкодити коріння. Для постійного захисту краще обрати спеціальні садові засоби.

Соду варто використовувати обережно / Фото Freepik

Грибкові захворювання: профілактика, але не лікування

Харчова сода не знищує грибок, але може уповільнити поширення борошнистої роси. Для цього можна приготувати розчин: 1 столова ложка соди на 2 – 3 літри води. Однак застосовувати цей засіб частіше ніж раз на два тижні не можна – сода накопичується і стає токсичною для рослин.

Дезодорація компосту: з обережністю

Посипання компосту харчовою содою може зменшити неприємний запах, але надлишок лугу шкодить мікроорганізмам, відповідальним за розкладання органіки. Краще використовувати соду лише у виняткових випадках і дуже помірно. А якщо запах з компосту постійно неприємний – варто частіше перевертати купу і додати більше сухих матеріалів, наприклад, сухе листя або солому.

Тест pH ґрунту: цікавий експеримент

Якщо змішати ґрунт із водою і додати соду, а потім спостерігати за реакцією (шипіння – ознака кислотного середовища), можна отримати приблизне уявлення про кислотність. Але для точних результатів краще скористатися спеціальним набором для аналізу або звернутися до аграрної лабораторії.

До слова, крім харчової соди, також часто намагаються використати кавову гущу у саду, яка теж має свої особливості.