"Бабусина квартира": дизайн жінки у стилі 90-х захоплює соцмережі

Інтер’єр у стилі 1990-х років несподівано повертається у моду – і все завдяки вірусному відео 25-річної Джульєт Коен з Вашингтона.

Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, у тікток вона показала свою квартиру, оформлену в теплій, затишній естетиці минулого століття, що викликало хвилю ностальгії серед глядачів і принесло їй понад 491 тисячу переглядів. Як виглядає житло жінки, розповідаємо далі.

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Як жінка створила дім у стилі 90-х

На кадрах, якими поділилась жінка, можна побачити дерев’яні шафи, кухонну техніку з ретро-дизайном, фіранки з бісеру й м’яке освітлення, що нагадує світло телевізорів тієї епохи. Її інтер’єр створює атмосферу, знайому тим, хто виріс у 90-х.

Це схоже на квартиру моєї бабусі,

– часто коментують глядачі.

Сама ж Джульєт жартує, що вдає, що живе в 1994-му році, щоб залишатися зі здоровим глуздом.

Для неї це не просто модне захоплення – це спосіб вшанувати жіночі покоління в її родині.

Я хотіла створити барвистий, теплий дім, де можу цінувати вінтажні речі, що передавались у нашій родині,

– пояснює вона.

Її підхід до дизайну глибоко особистий. Майже всі предмети декору в її квартирі мають свою історію.

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Мені подобається знати, що кожна річ має минуле. Я навіть знайшла під плитою чеки з 1999-го року,

– каже вона.

Жінка додає, що уникає типових сучасних матеріалів, які, за її словами, роблять житло схожим на лікарняну палату. Її дім – це поєднання речей, знайдених в секонд-хендах або навіть на вулицях.

До того ж, живе американка у будівлі, якій понад 100 років. Її квартира зберегла унікальні архітектурні елементи: духовку 1961 року з індикатором температури м’яса, вбудовані шафи, які водночас служать підставками для телевізора. На думку Джульєт, такі простори були не тільки затишнішими, але й практичнішими, ніж сучасні.

У коментарях під відео користувачі розділяють таке переконання та зворушено діляться власними спогадами. "Це те, що я називаю домом", "Я сумую за простотою тієї епохи", – пишуть люди.

Додамо, що стиль – це не завжди про великі витрати. Так, дві сестри з Флориди облаштували квартиру за копійки.