Дачники масово використовують старі піддони не за призначенням: результат справді дивує

Дерев'яні піддони, які часто залишаються після будівництва чи доставки великогабаритних товарів, не варто поспішати викидати. Виявляється, з них можна створити практичний елемент для дачі або приватного будинку, який захистить подвір'я від сторонніх поглядів і водночас стане стильним доповненням ландшафтного дизайну.

Експерти Hunker розповіли, як перетворити звичайні палети на декоративний екран для тераси чи двору без значних витрат.

Як піддони допоможуть створити більше приватності?

Головна перевага дерев'яних палет полягає в їхній конструкції. Проміжки між дошками пропускають денне світло, але водночас частково закривають огляд, створюючи відчуття усамітнення. Для виготовлення такого паркану знадобляться лише дриль, саморізи по дереву та кілька годин роботи.

Найлегший варіант – залишити піддони у тому вигляді, в якому вони є. Перед монтажем варто уважно оглянути деревину. Якщо окремі дошки розхиталися або мають тріщини, їх рекомендують закріпити саморізами чи столярним клеєм. Після цього поверхню бажано відшліфувати та покрити морилкою, лаком або фарбою, щоб захистити дерево від вологи та сонця. Після підготовки піддони достатньо встановити поруч один з одним і скріпити між собою. За потреби місця з'єднання можна додатково зміцнити металевими пластинами.

Як виглядає паркан з піддонів: дивіться відео

Як зробити двір ще більш закритим?

Якщо хочеться повністю приховати двір від сторонніх очей, дизайнери радять розібрати палети на окремі дошки. Після цього їх можна закріпити майже без проміжків на вертикальних опорних брусах. Така конструкція виглядатиме акуратніше й забезпечить значно більше приватності. Для вищої огорожі палети можна встановлювати одна на одну, створюючи багаторівневий екран.

Чим прикрасити готову конструкцію?

Готовий паркан легко перетворити на декоративний елемент саду. До нього можна прикріпити:

кашпо з квітами;

ящики для рослин;

полиці для садового декору;

гачки для садового інвентарю.

Останніми роками меблі та декор із піддонів дедалі частіше використовують у ландшафтному дизайні. Їх цінують за доступність, простоту монтажу та можливість створити оригінальні речі без значних витрат.