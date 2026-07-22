Эксперты Hunker рассказали , как превратить обычные поддоны в декоративный экран для террасы или двора без значительных затрат.

Как поддоны помогут создать больше уединения?

Главное преимущество деревянных поддонов заключается в их конструкции. Промежутки между досками пропускают дневной свет, но в то же время частично закрывают обзор, создавая ощущение уединения. Для изготовления такого забора понадобятся лишь дрель, саморезы по дереву и несколько часов работы.

Самый простой вариант – оставить поддоны в том виде, в каком они есть. Перед монтажом стоит внимательно осмотреть древесину. Если отдельные доски расшатались или имеют трещины, их рекомендуется закрепить саморезами или столярным клеем. После этого поверхность желательно отшлифовать и покрыть морилкой, лаком или краской, чтобы защитить дерево от влаги и солнца. После подготовки поддоны достаточно установить рядом друг с другом и скрепить между собой. При необходимости места соединения можно дополнительно укрепить металлическими пластинами.

Как выглядит забор из поддонов: смотрите видео

Как сделать двор еще более закрытым?

Если хочется полностью скрыть двор от посторонних глаз, дизайнеры советуют разобрать поддоны на отдельные доски. После этого их можно закрепить почти без зазоров на вертикальных опорных брусьях. Такая конструкция будет выглядеть аккуратнее и обеспечит гораздо большую приватность. Для более высокого ограждения поддоны можно устанавливать друг на друга, создавая многоуровневый экран.

Почему готовую конструкцию украсит?

Готовый забор легко превратить в декоративный элемент сада. К нему можно прикрепить:

кашпо с цветами;

ящики для растений;

полки для садового декора;

крючки для садового инвентаря.

В последние годы мебель и декор из поддонов все чаще используются в ландшафтном дизайне. Их ценят за доступность, простоту монтажа и возможность создавать оригинальные вещи без значительных затрат.