Куди діти старий матрац: ідеї, як утилізувати непотріб

Кожна річ має свій термін експлуатації. Це стосується і матраців, які через декілька років потребують оновлення. Однак, що робити зі старим та як його правильно утилізувати?

Виявляється, для цього є кілька способів. Про те, що робити зі старим матрацом, розповідає 24 Канал.

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Що робити зі старим матрацом

Зазвичай, матраци можуть ефективно служити до 10 років. Після цього строку вони втрачають свої функції, пружини зношуються і про комфорт доведеться лише мріяти. Відтак, з'являється логічне питання: "Що робити зі старим матрацом?"

Цікаво. Дехто вважає: якщо перевертати матрац, то це продовжить строк його служби. Однак це не зовсім так.

На думку може спасти найлегше рішення – викинути його на смітник. Однак це погана ідея, адже, по-перше, просто викинути матрац у бак для сміття не вийде, а по-друге – на сміттєзвалищі його ніхто не буде перероблювати й матрац розкладатиметься роками, шкодячи навколишньому середовищу.

Відтак, якщо матрацу треба позбутися, то краще звертатися до відповідних організацій. Існують спеціальні компанії, які займаються утилізацією та переробкою старих матраців.

Крім того, деякі магазини приймають старі матраци. Це не тільки гарний спосіб позбутися непотребу, а й можливість отримати знижку на новий. Звісно, якщо в магазинах є така функція.

Ще один спосіб позбутися матрацу – віддати його у притулок для тварин. Це може здаватися не зовсім логічним, але чотирилапим матрац стане у пригоді. Таку "лежанку" не шкода погризти, подряпати чи порвати.