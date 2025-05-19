Як правильно чистити сушильну машинку
- Регулярне чищення сушильної машини включає видалення ковтунців і волокон з фільтрів та промивання всіх деталей.
- Корпус і дверцята сушильної машини слід протирати, щоб запобігти потраплянню бруду і пилу всередину.
Сушильна машинка останніми роками стала незамінною помічницею у побуті. Вона допомагає швидко висушити випрану білизну, а також позбавляє одяг ковтунців.
Час від часу сушильну машинку треба чистити. Як це правильно зробити – повідомляє 24 Канал з посиланням на @dianagologovets.
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Як чистити сушильну машинку
Якщо у сушильній машинці почали з'являтися ковтунці, то це означає, що її пора чистити. Так, щоб очистити техніку, потрібно дістати усі фільтри та позбутися ковтунців та всіх волокон з одягу.
Саму сушильну машину зсередини можна пропилососити. Але головне – перед цим дістати усі фільтри. Потім усі фільтри варто ретельно промити під проточною водою. Всі компоненти варто висушити, а після – можна вставити назад.
Також необхідно протерти корпус сушильної машинки та дверцята, аби бруд та пил не потрапляли всередину.
Як почистити сушильну машину: дивіться відео
Раніше 24 Канал розповів про ознаки, коли пора міняти пральну машину. До прикладу, часті поломки, протікання води, сильний шум тощо можуть свідчити про потребу заміни пральної машини.