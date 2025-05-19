Время от времени сушильную машинку надо чистить. Как это правильно сделать – сообщает 24 Канал со ссылкой на @dianagologovets.

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Как чистить сушильную машинку

Если в сушильной машинке начали появляться катышки, то это означает, что ее пора чистить. Так, чтобы очистить технику, нужно достать все фильтры и избавиться от катышков и всех волокон с одежды.

Саму сушильную машину изнутри можно пропылесосить. Но главное – перед этим достать все фильтры. Затем все фильтры следует тщательно промыть под проточной водой. Все компоненты стоит высушить, а после – можно вставить обратно.

Также необходимо протереть корпус сушильной машинки и дверцы, чтобы грязь и пыль не попадали внутрь.

Как почистить сушильную машину: смотрите видео

Ранее 24 Канал рассказал о признаках, когда пора менять стиральную машину. К примеру, частые поломки, протекание воды, сильный шум и т.д. могут свидетельствовать о необходимости замены стиральной машины.