"Холодна стеля": як працює технологія, яка заміняє кондиціонери в Європі

Поки кондиціонери залишаються звичним способом боротьби зі спекою, у Європі все більше уваги приділяють іншому рішенню – системам променевого охолодження стелі, які також називають "холодною стелею".

Як зазначає The Times, технологія не створює потужного потоку холодного повітря, а охолоджує приміщення переважно через поверхню стелі. З роками інтерес до цієї технології зростає, зокрема через прагнення зменшити енергоспоживання будівель.

Що таке "холодна стеля"?

Принцип роботи досить простий. У стелі встановлюють панелі або труби, якими циркулює охолоджена вода. Поверхня стелі стає холоднішою за навколишні предмети й забирає частину тепла з приміщення.

На відміну від звичайного кондиціонера, який переважно охолоджує повітря та переміщує його по кімнаті, променева система працює значною мірою через теплообмін між поверхнями. Саме тому людина може відчувати прохолоду навіть без сильного руху повітря.

Такі системи можуть бути інтегровані безпосередньо в стелю або встановлюватися у вигляді спеціальних підвісних панелей.

Чому технологія зацікавила Європу?

Одна з головних причин – енергоефективність. Радіантне охолодження не потребує переміщення великих об'ємів повітря вентиляторами та повітроводами, а для роботи системи можна використовувати воду відносно невисокої температури.



Що таке "холодна стеля" / Фото Beka

"Холодна стеля" не означає, що можна просто охолодити стелю до дуже низької температури й забути про кондиціонер. Головна проблема – вологість і ризик конденсату. Якщо температура поверхні стелі опуститься нижче точки роси, на ній може утворитися вода. Саме тому такі системи потребують правильного контролю температури та вологості.