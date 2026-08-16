Как отмечает The Times, эта технология не создает мощного потока холодного воздуха, а охлаждает помещение преимущественно через поверхность потолка. С годами интерес к этой технологии растет, в частности, из-за стремления снизить энергопотребление зданий.

Что такое "холодный потолок"?

Принцип работы довольно прост. В потолке устанавливают панели или трубы, по которым циркулирует охлажденная вода. Поверхность потолка становится холоднее окружающих предметов и отводит часть тепла из помещения.

В отличие от обычного кондиционера, который в основном охлаждает воздух и перемещает его по комнате, лучевая система работает в значительной степени за счет теплообмена между поверхностями. Именно поэтому человек может ощущать прохладу даже без сильного движения воздуха.

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Такие системы могут быть встроены непосредственно в потолок или устанавливаться в виде специальных подвесных панелей.

Почему эта технология заинтересовала Европу?

Одна из главных причин – энергоэффективность. Радиантное охлаждение не требует перемещения больших объемов воздуха вентиляторами и воздуховодами, а для работы системы можно использовать воду относительно невысокой температуры.



Что такое "холодный потолок" / Фото Beka

"Холодный потолок" не означает, что можно просто охладить потолок до очень низкой температуры и забыть о кондиционере. Главная проблема – влажность и риск образования конденсата. Если температура поверхности потолка опустится ниже точки росы, на ней может образоваться вода. Именно поэтому такие системы требуют правильного контроля температуры и влажности.