Телевізор на кухні колись здавався зайвою розкішшю, але тепер це популярною тенденцією. Він робить простір більш зручним для розваг і спілкування. Проте важливо правильно підібрати розмір екрану.

Занадто великий телевізор може викликати втому очей, а також зіпсувати вигляд кухні, створюючи на стіні "чорний прямокутник". Занадто малий екран змусить вас постійно приглядатися, передає 24 Канал із посиланням на House Digest та Scavolini.

Який телевізор обрати для кухні?

Для кухні оптимальним вибором часто стають моделі від 81 – 102 сантиметрів по діагоналі. Вони практичні й не перевантажують простір.

Якщо ви зазвичай сидите приблизно 2 – 2,3 метра від телевізора, підійде модель на 127– 140 сантиметрів. Якщо ж відстань становить близько 1,3 – 1,7 метра, краще обрати 81 – 102 сантиметрів.

Дехто вбудовує телевізор під верхні шафи. Оскільки вони зазвичай розташовані на висоті 38 – 50 сантиметрів від стільниці, туди добре поміститься 32-дюймовий екран (висота близько 40 сантиметрів).

Якщо хочете приховати телевізор у кухонному острові, доведеться обмежитися моделями скромнішого розміру, щоб вони легко вміщувалися у висувний механізм.

Телевізор у кухонному острові / Фото DecorPad

Зверніть увагу! Не розміщуйте телевізор поруч з плитою або мийкою. Підходять кути столу, полиці або монтаж під шафою. Очищайте техніку мікрофібровою тканиною.

Як розташувати телевізор на кухні?

Телевізор на кухні дозволяє дивитися улюблені програми під час приготування їжі або насолоджуватися фільмом під час вечері. Є кілька способів розмістити його правильно:

Уникайте відблисків

Не ставте телевізор напроти вікна, особливо якщо воно виходить на південь. Штучне освітлення теж може створювати відблиски. Якщо плануєте дивитися телевізор у темряві, поставте поряд або зверху лампу із м'яким світлом, щоб не напружувати очі.

Використовуйте сучасні меблі

Багато сучасних кухонь мають шафи та полиці, де можна заховати телевізор. Це особливо зручно для великих кухонь або кухонь-віталень із відкритим простором. Наприклад, відкриті полиці у центрі дозволяють розмістити телевізор, стерео або DVD-плеєр.

Висота та кут огляду

Плазмові та LCD-телевізори можна кріпити на стіну в будь-якому місці кухні. Важливо враховувати обмежений кут огляду LCD-екранів: щоб зображення було чітким, сидіти краще прямо перед телевізором.

Додаткове освітлення

Лампа збоку або зверху допомагає комфортно дивитися телевізор у вечірній час і зменшує навантаження на очі.

Як утилізувати старий телевізор?

Старі телевізори займають багато місця у квартирі. Перед тим, як їх викинути, розгляньте можливості для утилізації. Стару техніку можна: