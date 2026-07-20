Новий тренд захоплює сучасні інтер'єри: де люди ховають телевізори і навіщо

Телевізор уже давно перестав бути головним елементом вітальні. Дизайнери дедалі частіше прагнуть зробити техніку максимально непомітною, щоб вона не порушувала гармонію простору. Саме тому останнім часом популярності набирає новий тренд – телевізори, заховані за спеціальним дзеркальним склом.

Як пише House Beautiful, принцип роботи такої системи досить простий.

Як це працює?

Перед екраном встановлюють спеціальне напівпрозоре дзеркало. Коли телевізор вимкнений, поверхня виглядає як звичайне стильне дзеркало і чудово вписується в інтер'єр. Але варто лише увімкнути пристрій – зображення стає чітко видимим крізь скло, а дзеркальний ефект практично зникає.

Таке рішення особливо подобається прихильникам мінімалізму та сучасного дизайну. Воно дозволяє уникнути великого чорного екрана на стіні, який часто привертає надто багато уваги. Крім того, дзеркало може візуально збільшувати простір і додавати кімнаті більше світла.

Системи з телевізором за дзеркалом дедалі частіше використовують не лише у вітальнях. Їх встановлюють у:

спальнях,

ванних кімнатах,

гардеробних,

домашніх спортзалах і навіть на кухнях.

У готелях преміум-класу та дизайнерських апартаментах таке рішення вже давно стало ознакою сучасного інтер'єру.

Як виглядає сучасний тренд: дивіться відео

Які переваги має це рішення?

Окрім естетики, технологія має й практичні переваги. Дзеркальна поверхня захищає екран від:

пилу,

випадкових дотиків,

дрібних пошкоджень.

Водночас користувач отримує повноцінний перегляд улюблених фільмів, серіалів чи спортивних трансляцій. Щоправда, така система коштує дорожче за звичайний телевізор, адже потребує спеціального дзеркального скла та професійного монтажу.

Проте для тих, хто хоче створити стильний і лаконічний інтер'єр без зайвих деталей, це рішення стає дедалі привабливішим. Схоже, що тренд на "невидиму" техніку лише набирає обертів. Якщо раніше телевізор був центральним елементом кімнати, то сьогодні він дедалі частіше зникає з поля зору, залишаючи місце для продуманого дизайну та затишної атмосфери.