Как пишет House Beautiful, принцип работы такой системы довольно прост.

Как это работает?

Перед экраном устанавливают специальное полупрозрачное зеркало. Когда телевизор выключен, поверхность выглядит как обычное стильное зеркало и прекрасно вписывается в интерьер. Но стоит только включить устройство – изображение становится четко видимым сквозь стекло, а зеркальный эффект практически исчезает.

Такое решение особенно нравится поклонникам минимализма и современного дизайна. Оно позволяет избежать большого черного экрана на стене, который часто привлекает слишком много внимания. Кроме того, зеркало может визуально увеличивать пространство и добавлять комнате больше света.

Системы с телевизором за зеркалом все чаще используют не только в гостиных. Их устанавливают в:

спальнях,

ванных комнатах,

гардеробных,

домашних спортзалах и даже на кухнях.

В отелях премиум-класса и дизайнерских апартаментах такое решение уже давно стало признаком современного интерьера.

Как выглядит современный тренд: смотрите видео

Какие преимущества имеет это решение?

Помимо эстетики, технология обладает и практическими преимуществами. Зеркальная поверхность защищает экран от:

пыли,

случайных прикосновений,

мелких повреждений.

При этом пользователь получает полноценный просмотр любимых фильмов, сериалов или спортивных трансляций. Правда, такая система стоит дороже обычного телевизора, ведь требует специального зеркального стекла и профессионального монтажа.

Однако для тех, кто хочет создать стильный и лаконичный интерьер без лишних деталей, это решение становится все более привлекательным. Похоже, что тренд на "невидимую" технику только набирает обороты. Если раньше телевизор был центральным элементом комнаты, то сегодня он все чаще исчезает из поля зрения, оставляя место для продуманного дизайна и уютной атмосферы.