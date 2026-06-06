Чому ніколи не варто прати одяг при 90 або 40 градусах: експерт пояснив

Багато людей роками перуть одяг при 40 або 90 градусах, думаючи, що так речі будуть чистішими. Направді, високі температури не завжди потрібні. Ба більше, вони можуть приносити лише самі шкоду та збитки.

Британський телеведучий і лікар Ксанд ван Туллекен в ефірі BBC Morning Live пояснив, чому не варто прати речі при 90 градусах. Про це пише The Sun.

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При якій температурі найкраще прати одяг на думку лікаря?

Експерт зауважив, що прання при 90 градусах справді "вбиває" бактерії, але дуже шкодить одягу. Це майже кип'ятіння. Ймовірніше, речі просто зіпсуються, і їх доведеться викинути на смітник.

Прання при 60 градусах може бути корисним, якщо потрібно позбутися мікробів. Наприклад, якщо вдома поширюється інфекція, особливо щось на кшталт норовірусу, тоді прання при 60 градусах буде виправданим.

Ксанд зізнався, що сам ніколи не пере речі при 40 градусах.

Особисто я не бачу сенсу у 40 градусах, бо це занадто гаряче, щоб було дешево, і занадто холодно, щоб убити мікроби. Або періть гарячою водою, або холодною,

– порадив він.

За слова лікаря, режим 30 градусів також добре справляється із пранням і при цьому економить гроші.

Перехід із 40 на 30 градусів дозволяє заощадити майже 40% електроенергії. І прання відбувається швидше. Головне – використовувати мийний засіб для низьких температур,

– каже експерт.

Але найбільше людей здивувала температура, при якій сам доктор пере більшість своїх речей.

Туллекен заявив, що сам є "прихильником прання при 20 градусах". За його словами, прання при 20 градусах дозволяє заощадити 62% коштів порівняно з пранням при 40 градусах. Лише спортивний одяг лікар пере за вищої температури.

Експерт також звернув увагу на важливий момент. Тим, хто використовує низькі температури, потрібно не забувати чистити саму пральну машину.

Лоток для мийного засобу, де часто з'являється пліснява, дуже важко чистити. Тому Туллекен просте кладе його в посудомийку. А барабан він очищає вручну – ганчіркою та оцтом.

Зверніть увагу! У деяких пральних машинах є режим самоочищення з високою температурою.

Після публікації уривок із BBC швидко став вірусним у соцмережах і набрав мільйони переглядів. Користувачі активно почали ділитися власними звичками щодо прання.

Я перу при 40 градусах, бо при 60 речі часто псуються, а при 20 чи 30 недостатньо добре відпираються. До того ж мийний засіб має нормально розчинятися,

– написав один із коментаторів.

Інший додав: "Ні, друже, тільки 40 градусів. Достатньо гаряче, щоб убивати бактерії та виводити складні плями, але не настільки, щоб псувати одяг".

Ще одна користувачка написала: "Я завжди перу при 30 градусах. Використовую мийний засіб, плямовивідник, дезінфектор і кондиціонер, а потім сушу на низькій температурі. Одяг м'який, чистий і свіжий. А 90 градусів використовую лише для постільної білизни та білих рушників".

Як позбутися вапняного нальоту на кранах за допомогою відомого фрукта?

Вапняний наліт на кранах не лише псує вигляд ванної, а й може пошкодити сантехніку та зменшити напір води.

Наліт з'являється через жорстку воду, яка залишає на поверхні відкладення кальцію та магнію.

Щоб очистити кран, потрібно вичавити лимонний сік на ганчірку або паперовий рушник, обгорнути ним кран і залишити приблизно на годину. Після цього поверхню слід протерти – кран знову стане чистим і блискучим.

Якщо наліт сильний, можна просто надягнути половинку лимона на носик крана та залишити на кілька годин або на ніч.

Також експерти радять регулярно витирати крани насухо після використання та час від часу очищати їх розчином води й оцту, щоб уникнути нових плям від жорсткої води.