7 речей, які варто знати перед встановленням теплої підлоги

Все більше людей обирають теплу підлогу, як альтернативу класичним системам опалення. Багато хто встановлює її як додаткове джерело опалення, адже система довго тримає тепло.

Так, перш ніж захоплюватися перевагами теплої підлоги, слід врахувати деякі поради експертів. Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Woman & Home.

До теми Не так сильно б'є по рахунках, як всі думають: скільки електроенергії споживає тепла підлога

Теплу підлогу слід обирати, враховуючи тип дому

Умовно, усі системи теплої підлоги можна умовно розділити на 2 категорії:

"мокрі" (водяні),

"сухі" (електричні).

Електричні системи зазвичай складаються з тонких матів або дротів, які не надто впливають на рівень підлоги, адже встановлюються під покриттям. При включенні дроти нагріваються і підлога стає теплою. "Суху" систему простіше встановити, особливо якщо мовиться про не новобудову. Також електрична тепла підлога стане ідеальним варіантом, якщо використовувати цю систему як додатковий спосіб обігріву.

Водночас "мокра" (водяна) тепла підлога стане кращим рішенням у новобудові. Річ у тім, що водна система вимагає більшу кількість монтажних робіт – включно з утепленням стяжки підлоги.

Тепла підлога / Фото Getty Images

Проконсультуйтеся з фахівцями

Тепла підлога – це не та річ, яку можна просто купити в готовому вигляді без попередніх консультацій з фахівцями. Тип системи, виробник, як і де можна встановлювати – це все ключові аспекти, які слід врахувати ще на етапі планування.

Експерт з опалення Том Едмундс наголошує, що консультація потрібна і для того, щоб обрати найкращий продукт для власних потреб і при цьому – виключити можливі помилки.

Додаткова ізоляція

Якщо встановлювати теплу підлогу у старому домі, то може знадобитися додаткова ізоляція. Мовиться не лише про підлогу, а й ізоляцію горища, якісні склопакети та герметично встановлені двері та вікна. Щоб опалення теплою підлогою дійсно було ефективним, слід позбутися усіх протягів, закрити каміни та повісити якісні штори чи жалюзі, котрі не будуть пропускати холодне повітря.

Міф про "великі руйнування"

Про теплу підлогу є два найпоширеніших міфи: "дорого" і "дуже багато клопоту з ремонтом". Втім, нині виробники пропонують різні моделі, й встановлення теплої підлоги може бути насправді дуже бюджетним варіантом.

Крім того, не доведеться розбивати всю стару підлогу, адже сучасні системи мають товщину навіть менш як 2 міліметри. Відтак, повністю оновлювати стяжку не доведеться, адже рівень підлоги залишиться майже непомітним і невідчутним для мешканців.

Чи багато підлоги треба розбити для встановлення системи / Фото Freepik

Теплу підлогу повинні встановлювати професіонали

Яким би майстром ви не були, однак встановлення теплої підлоги краще довірити професіоналам. Звісно, існують спеціальні комплекти теплої підлоги, які можна встановити своїми руками. У таких випадках виробники надають детальну покрокову інструкцію. Втім, питання безпеки житла краще довірити фахівцям, які мають досвід у встановленні теплої підлоги.

Теплу підлогу не можна відразу експлуатувати

Терпіння – головний ключ до правильної роботи теплої підлоги. Так, відразу після встановлення систему не слід використовувати на повну потужність. Спочатку слід поступово вводити теплу воду, перед цим встановивши мінімальну температуру на кімнатних датчиках. Після цього системі слід дати час для регулювання температури води. Лише після цього слід поступово підвищувати температуру в системі.

Не всі типи покриття сумісні з теплою підлогою

Як виявляється, не все покриття сумісне з теплою підлогою. По-перше, слід обирати таке покриття, котре має високу теплопровідність. Мовиться про плитку, камінь та оброблену деревину. Нині найбільш популярним варіантом поєднання з теплою підлогою є керамічна плитка з ефектом дерева. Водночас дерев'яне покриття з бука чи клена може виявитися несумісним з деякими системами.

По-друге, слід враховувати що теплу підлогу у жодному разі не можна покривати килимами. Це може призвести до серйозного перегріву.