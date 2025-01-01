Наскільки сильно тепла підлога вдарить по рахунках за електроенергію та чи ефективно нею опалювати оселю – розповідає 24 Канал.

До теми Тепла підлога чи батареї: яка система ефективніша та дешевша для обігріву

Від чого залежить електроспоживання теплої підлоги

Загалом, витрати електроенергії теплою підлогою залежать від кількох показників:

потужність нагрівальних елементів,

тепловтрати приміщення,

налаштування режиму роботи системи.

Звісно, ключовим фактором, що впливає на споживання електрики, є потужність самої системи, однак інші фактори також слід враховувати. Так, у середньому тепла підлога має потужність 120 – 150 Вт на квадратний метр.

Водночас варто пам'ятати, що тепла підлога встановлюється не на всю площу кімнати, а лише на ту, де немає меблів. До прикладу, якщо площа кімнати складає 25 квадратних метрів, то тепла підлога вкладається лише на 10 – 15 квадратних метрів, адже на іншій площі будуть встановлені меблі чи килими.

Довідка. Тепла підлога не встановлюється у місцях, де зверху будуть стояти меблі чи килими. Це потрібно для того, щоб система безпечно працювала і не перегрівалася. До прикладу, тепла підлога не може лежати під шафою чи диваном, адже згенероване тепло буквально залишатиметься у системі, не підійматиметься вверх і це може призвести до серйозних наслідків.

Крім того, тепла підлога не працює постійно. Так, система довше нагріває приміщення, але й тепло довше тримається. Якщо правильно налаштувати термостат, то тепла підлога працюватиме лише 20 хвилин на годину.

Також слід пам'ятати, що комфортна температура теплої підлоги – близько 23 градусів. При такому режимі нагрівальні елементи працюватимуть лише на половину своїх потужностей. Якщо знову ж врахувати, що опалювальна теплою підлогою площа сягає близько 15 квадратних метрів, то на годину вона споживатиме близько 0,3 кіловата.

Таке споживання для квартири чи будинку є цілком прийнятним, адже є техніка, яка споживає набагато більше електроенергії. До прикладу, електрична варильна поверхня споживає щонайменше 3,5 кіловати, а обігрівач – від 1,5 до 2,5 кіловати.

Звісно, якщо мова йде про великий будинок, площа якого сягає понад 120 квадратів, то опалювати його лише теплою підлогою буде задорого. У такому варіанті краще комбінувати систему опалення з котлом. Втім, якщо мовиться про квартиру, то її цілком можна опалювати теплою підлогою.