7 помилок, які завжди роблять новачки у догляді за рослинами

Вирощування рослин – це не лише приємне хобі, а й спосіб налагодити зв'язок із природою, озеленити простір і навіть знизити рівень стресу.

Проте, як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, якщо ви тільки починаєте, розчарування може настати досить швидко – рослини раптово в’януть, зупиняються в рості або гинуть. Гарна новина в тому, що більшість типових помилок легко виправити. Яких хиб зазвичай припускаються новачки і як їх уникнути, розповідаємо далі.

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Вибір невідповідної рослини

Кожна рослина має свої вимоги до середовища, і важливо враховувати свій стиль життя. Якщо ви часто подорожуєте, не варто обирати вибагливі рослини, яким потрібен щоденний догляд. Почніть із простих у догляді варіантів. Якщо рослина не приживається – можливо, вона просто не підходить до ваших умов, і краще спробувати інший варіант.

Ігнорування відстані між рослинами

Розміщення рослин занадто щільно або надто рідко також може нашкодити. У першому випадку вони починають конкурувати за світло, воду та поживні речовини, у другому – втрачають підтримку й здатність утримувати вологу. Перед посадкою вивчіть, якого розміру досягає рослина в дорослому віці, і забезпечте їй належну відстань.

Неправильна посадка

Часта помилка – посадка в горщик без дренажних отворів або вибір ґрунту, який не підходить конкретній рослині. Не менш важливо – правильно підібрати розмір горщика: діаметр нового повинен бути лише на 2 – 3 сантиметри більшим за попередній. А декоративні кашпо без отворів варто використовувати лише як зовнішнє оздоблення, не забуваючи виймати з них рослину під час поливу.

Більшість помилок легко уникнути / Фото Freepik

Нехтування світловим режимом

Не всі рослини люблять пряме сонце, але й затінок не завжди підходить. Наприклад, тіньолюбна рослина все одно потребує певного рівня освітлення. Дізнайтесь, якому типу світла віддає перевагу ваша рослина – яскравому прямому, яскравому непрямому чи слабкому – і розташуйте її відповідно.

Відмова від добрив

Рослини потребують регулярного поповнення поживних речовин. Для кімнатних рослин зручно використовувати рідкі добрива раз на два місяці або гранульовані, які діють поступово. Вуличні рослини потребують удобрення навесні – наприклад, додавання компосту.

Надмірний полив

Це найпоширеніша причина загибелі рослин. Волога, яка застоюється в ґрунті, спричиняє гниття коріння. Якщо листя в’яне, а ґрунт усе ще вологий – це ознака перезволоження. У такому випадку дайте ґрунту повністю висохнути або пересадіть рослину, попередньо обрізавши пошкоджене коріння.

Недостатній полив

Занадто рідкісний або мізерний полив також шкідливий – рослина може зупинитися в рості, листя почне сохнути на кінчиках. Важливо зволожувати ґрунт рівномірно.

До слова, догляд за рослинами – це не про досконалість, а про уважність і поступове навчання, яке краще починати з невибагливих рослин, що ідеальні для новачків.