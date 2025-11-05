Раніше було у кожному домі: топ-5 забутих речей української хати

Сучасні квартири наповнені технікою, дизайнерськими меблями та декором, однак ще якихось сто років тому українська хата мала зовсім інше "обладнання". Речі, якими щодня користувалися наші прабабусі й прадіди, сьогодні здаються екзотикою або музейними експонатами.

Проте багато з них були настільки продумані та функціональні, що легко могли б конкурувати з сучасними гаджетами. Як вони виглядають – розкаже 24 Канал з посиланням на сторінку у тіктоці @kharakternyk_show.

Які речі раніше були в кожній українській хаті?

Бомбетля

Бомбетля – справжня зірка традиційного інтер'єру. Це була багатофункціональна конструкція, яка одночасно виконувала роль:

лавки;

шафи;

ліжка.

Зазвичай у бомбетлі зберігали одяг, постіль або цінні речі. Удень вона виглядала як звичайна лавка, а вночі легко перетворювалася на спальне місце. Її можна назвати попередницею сучасних диванів-трансформерів.

Скриня

Скриня була головним місцем зберігання найдорожчих речей у хаті: вишитого одягу, рушників, прикрас, документів або грошей. Кожна дівчина мала свою скриню – вона збирала туди придане ще з дитинства. Скриню часто прикрашали різьбою, малюнками та орнаментами, роблячи її гордістю господарів.

Маслобійка

У часи, коли холодильників і магазинного масла не існувало, у хазяйстві була незамінна маслобійка. Це пристрій, у якому збивали вершки до стану густого селянського масла. Вершки наливали всередину. За допомогою ручного механізму їх збивали. На виході – натуральне домашнє масло. Процес тривав 20–40 хвилин і вимагав сили, але результат був справжнім делікатесом.

Коромисло

Коромисло – вигнута дерев'яна перекладина, яку клали на плечі. До кінців кріпилися відра, найчастіше з криниці чи джерела. Завдяки коромислу вага рівномірно розподілялася, тому можна було переносити більше води і менше втомлюватися. Уміння красиво і рівно йти з коромислом вважалося ознакою вправності та жіночої грації.

Рогач

Рогач – довга металева або дерев'яна "вила" зі спеціальним захватом. Ним:

витягали гарячі горщики з печі,

пересували дрова,

регулювали жар.

Це був один із найважливіших інструментів біля печі. Його місце знали всі, і торкатися рогача без потреби не можна було – це була зона відповідальності господині.

Чому важливо пам'ятати про ці речі?

Як пише Ethnography.org.ua, кожен предмет мав продуману конструкцію та символічне значення. Вони демонструють винахідливість українців і те, як у простих побутових речах поєднувалися:

практичність,

естетика,

традиція.

Сьогодні ці предмети можна побачити в етнографічних музеях або в хатах, що зберегли старовинний уклад. Але пам'ять про них – частина нашого культурного коду.

