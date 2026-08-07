Більшість робить цю помилку: через неї посудомийка гірше миє

Багато побутових звичок здаються правильними, адже їх повторюють роками. Однак одна з них може заважати сучасній посудомийній машині працювати на повну потужність.

Протягом багатьох років люди звикли ретельно змивати залишки їжі з посуду перед тим, як поставити його в посудомийну машину. Проте сучасні моделі створені саме для того, щоб справлятися зі звичайними забрудненнями після їжі. Тому надто ретельне ополіскування не лише не потрібне, а й у деяких випадках може знизити ефективність миття, пише Gazeta.pl.

Яку помилку перед запуском посудомийки слід уникати?

У багатьох сучасних посудомийних машинах, особливо під час автоматичних програм, встановлені датчики, які аналізують ступінь забруднення води. На основі цих даних техніка підбирає тривалість циклу, температуру та кількість води.

Якщо перед завантаженням посуд буде майже ідеально чистим, машина може вирішити, що він забруднений незначно, і вибрати коротший або менш інтенсивний цикл. Через це на тарілках чи склянках можуть залишитися розводи або дрібні забруднення.

Втім, це стосується не всіх режимів. У багатьох моделях програми з фіксованими параметрами працюють однаково незалежно від того, наскільки брудний посуд.

Перед тим як поставити посуд у машину, виробники рекомендують прибрати тільки великі шматки їжі, які можуть забити фільтр або завадити роботі розпилювачів. Кістки, шкірку овочів чи фруктів, а також великі грудки рису варто викинути у смітник.

Якщо відмовитися від зайвого ополіскування перед завантаженням, можна заощадити воду / Фото Pinterest

А ось дрібні залишки їжі змивати водою не потрібно.

Виняток становлять випадки, коли посуд стоятиме кілька годин до запуску машини. Тоді можна злегка змити місця із засохлим соусом чи іншими складними забрудненнями, щоб полегшити подальше миття.

Погана якість миття не завжди пов'язана з тим, як ви готуєте посуд до завантаження. Часто причиною є забруднений фільтр або засмічені розпилювачі.