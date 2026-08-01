На протяжении многих лет люди привыкли тщательно смывать остатки еды с посуды перед тем, как поставить ее в посудомоечную машину. Однако современные модели созданы именно для того, чтобы справляться с обычными загрязнениями после еды. Поэтому слишком тщательное ополаскивание не только не нужно, но и в некоторых случаях может снизить эффективность мытья, пишет Gazeta.pl.

Какой ошибки перед запуском посудомоечной машины следует избегать?

Во многих современных посудомоечных машинах, особенно во время автоматических программ, установлены датчики, которые анализируют степень загрязнения воды. На основе этих данных техника подбирает продолжительность цикла, температуру и количество воды.

Если перед загрузкой посуда будет почти идеально чистой, машина может решить, что она загрязнена незначительно, и выбрать более короткий или менее интенсивный цикл. Из-за этого на тарелках или стаканах могут остаться разводы или мелкие загрязнения.

Впрочем, это касается не всех режимов. Во многих моделях программы с фиксированными параметрами работают одинаково, независимо от того, насколько грязна посуда.

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Перед тем как поставить посуду в машину, производители рекомендуют удалить только большие куски пищи, которые могут забить фильтр или помешать работе распылителей. Кости, кожуру овощей или фруктов, а также большие комки риса следует выбросить в мусорное ведро.

Если отказаться от лишнего ополаскивания перед загрузкой, можно сэкономить воду / Фото Pinterest

А вот мелкие остатки пищи смывать водой не нужно.

Исключение составляют случаи, когда посуда будет стоять несколько часов до запуска машины. Тогда можно слегка смыть места с засохшим соусом или другими сложными загрязнениями, чтобы облегчить дальнейшую мойку.

Плохое качество мытья не всегда связано с тем, как вы готовите посуду к загрузке. Часто причиной является загрязненный фильтр или забитые распылители.