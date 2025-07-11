Як почистити зволожувач повітря, щоб запобігти росту цвілі та бактерій

Зволожувач повітря – незамінний помічник у боротьбі з сухістю шкіри, губ, носа й горла, особливо в опалювальний сезон.

Однак, як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, без регулярного очищення цей пристрій може стати джерелом цвілі, бактерій та інших забруднень, які потрапляють у повітря, яким ми дихаємо. Щоб уникнути цього, варто дотримуватися простих рекомендацій з догляду.

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Чому зволожувач потребує очищення

Зволожувачі повітря працюють із водою та повітрям – саме ці елементи можуть накопичувати в собі мінерали, пил і грибкові спори. З часом це призводить до утворення відкладень та цвілі всередині пристрою, які потрапляють у приміщення разом із парою. Щобільше, брудний зволожувач може прослужити менше.

Як підготуватися до очищення

Перед початком обов’язково від’єднайте зволожувач від мережі. Ніколи не занурюйте весь пристрій у воду.

Якщо бачите сліди цвілі, використовуйте маску під час чищення, щоб уникнути вдихання спор.

Також перевірте інструкцію виробника – деякі частини можуть бути придатні до миття в посудомийній машині.

Очищення оцтом

Вимкніть пристрій та розберіть його.

Вилийте залишки води.

Залийте оцет в основу зволожувача та залиште на 30 хвилин.

Знімні деталі (розпилювач, фільтр) також замочіть в оцті.

Почистьте м’якою тканиною або зубною щіткою.

Ретельно промийте всі частини водою до зникнення запаху оцту.

Дайте деталям повністю висохнути, перш ніж зібрати пристрій.

До речі, очищувати варто не тільки зволожувачі, а й осушувачі повітря, особливо готуючи їх для зберігання.