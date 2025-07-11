Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, без регулярной очистки это устройство может стать источником плесени, бактерий и других загрязнений, которые попадают в воздух, которым мы дышим. Чтобы избежать этого, стоит придерживаться простых рекомендаций по уходу.
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Почему увлажнитель нуждается в очистке
Увлажнители воздуха работают с водой и воздухом – именно эти элементы могут накапливать в себе минералы, пыль и грибковые споры. Со временем это приводит к образованию отложений и плесени внутри устройства, которые попадают в помещение вместе с паром. Более того, грязный увлажнитель может прослужить меньше.
Как подготовиться к очистке
Перед началом обязательно отсоедините увлажнитель от сети. Никогда не погружайте все устройство в воду.
Если видите следы плесени, используйте маску во время чистки, во избежание вдыхания спор.
Также проверьте инструкцию производителя – некоторые части могут быть пригодны к мытью в посудомоечной машине.
Очистка уксусом
- Выключите устройство и разберите его.
- Вылейте остатки воды.
- Залейте уксус в основание увлажнителя и оставьте на 30 минут.
- Съемные детали (распылитель, фильтр) также замочите в уксусе.
- Почистите мягкой тканью или зубной щеткой.
- Тщательно промойте все части водой до исчезновения запаха уксуса.
- Дайте деталям полностью высохнуть, прежде чем собрать устройство.
Кстати, очищать стоит не только увлажнители, но и осушители воздуха, особенно подготавливая их для хранения.