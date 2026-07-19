Ви здивуєтеся: експерти пояснили, чи варто вимикати кондиціонер, коли відкриваєте вікна

У літню спеку багато людей намагаються якомога рідше відкривати вікна, якщо в кімнаті працює кондиціонер. Поширена думка полягає в тому, що під час провітрювання прохолодне повітря швидко виходить назовні, а техніка змушена витрачати більше електроенергії. Проте експерти стверджують, що така звичка не завжди є правильною.

Як повідомляє NLC, регулярне провітрювання приміщення залишається необхідним навіть за працюючого кондиціонера.

Чому не варто відмовлятися від провітрювання?

Фахівці пояснюють, що сучасні будинки та квартири є досить герметичними, тому всередині швидко накопичуються:

вуглекислий газ,

надлишкова волога,

різні забруднювачі повітря.

Це може призводити до головного болю, сонливості, зниження концентрації уваги, а також створювати сприятливі умови для появи цвілі та пилових кліщів. Саме тому експерти рекомендують провітрювати приміщення приблизно кожні дві години, відкриваючи вікна на 5 хвилин.

Експерти рекомендують провітрювати приміщення кожні дві години / Фото Unsplash

Чи потрібно вимикати кондиціонер?

На думку експертів, вимикати кондиціонер під час короткого провітрювання не обов'язково. Найефективніше відкрити два вікна, розташовані навпроти або по діагоналі одне від одного, щоб створити протяг і швидко замінити повітря в кімнаті. Якщо ж у приміщенні лише одне вікно, прискорити циркуляцію допоможе вентилятор.

Фахівці зазначають, що постійне вимикання та повторне ввімкнення кондиціонера може бути менш енергоефективним, ніж його безперервна робота під час нетривалого провітрювання.

Яку температуру ставити на кондиціонері влітку?