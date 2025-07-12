Перехід на 230 В: чи потрібно міняти розетки вдома

З 1 липня Україна перейшла на європейський стандарт напруги – 230 вольтів замість колишніх 220 вольтів. У зв’язку з цим у багатьох виникає запитання: чи потрібно міняти електричні розетки у квартирах і будинках?

Що несе за собою перехід на 230 вольтів та чи потрібно у зв'язку з цим оновлювати електричну систему вдома, розповідає 24 Канал.

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Чи треба змінювати розетки вдома після переходу на 230 В

Найперше – змінювати розетки не потрібно. Перехід з 220 вольтів на 230 вольтів не передбачає зміну типу розеток або вилок – вони залишаються стандартними.

Ці типи розеток поширені по всій Європі, а більшість сучасної електротехніки розрахована саме на напругу в діапазоні 220–250 вольтів, тож і прилади, і наявна електрофурнітура залишаються придатними до експлуатації.

Крім того, з технічного погляду різниця між 220 вольтів і 230 вольтів мінімальна. Більшість електроприладів споживає змінну напругу, яка коливається в межах ±10% від номіналу. Тобто для стандарту 230 вольтів допустимі значення – від 207 до 253 вольтів, що перекриває і колишню норму у 220 вольтів.

Тому зміна офіційного стандарту – це радше нормативне узгодження, а не технічна революція в побуті.

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Коли варто задуматися про оновлення

Хоча розетки міняти не обов’язково, варто переглянути стан електромережі в таких випадках:

Якщо будинку понад 20 років, а розетки та проводка не оновлювались. У цьому випадку є сенс провести модернізацію для підвищення безпеки.

Якщо помічаєте перегрівання розеток, іскри або розхитані контакти – це привід для заміни незалежно від стандарту напруги.

Під час ремонту або перепланування. Краще одразу встановити сучасні розетки з захистом від дітей або USB-виходами, якщо є така потреба.

До слова, як наголосив енергетичний експерт Геннадій Рябцев у розмові з 24 Каналом, навіть якщо розетки найновіші, для того, щоб уникнути негараздів, на кожну розеткову лінію не потрібно вантажити велику кількість приладів, особливо, якщо вони потужні.