Кухня буквально зникає з інтер'єрів: що таке тренд "невидимої кухні"

Кухня дедалі частіше перестає бути головним акцентом інтер'єру. Один із сучасних підходів у дизайні – "невидима кухня", в якій побутову техніку, посуд, раковину та навіть робочу поверхню намагаються максимально візуально сховати.

Як зазначає The Spruce, особливо актуальним цей тренд є для квартир із відкритим плануванням, де кухня поєднана з вітальнею.

Що таке "невидима кухня"?

Головна ідея тренду полягає в тому, щоб кухня не виглядала окремою функціональною зоною, а плавно зливалася з інтер'єром помешкання. Для цього використовують меблеві фасади без ручок, за якими ховають:

холодильник,

духовку,

посудомийну машину та іншу техніку.

Частину дрібної побутової техніки – наприклад, тостери чи кавоварки – також прибирають у спеціальні шафи або приховані ніші. У результаті замість традиційної кухні з великою кількістю видимих приладів та предметів інтер'єр може виглядати як стримана меблева композиція.



Що таке "невидима кухня" / Фото Unsplash

Як зробити кухню "невидимою"?

Є кілька характерних рішень:

Фасади без ручок. Дверцята відкриваються натисканням або за допомогою прихованих механізмів. Це допомагає прибрати зайві деталі та зробити поверхню меблів візуально цілісною.

Дверцята відкриваються натисканням або за допомогою прихованих механізмів. Це допомагає прибрати зайві деталі та зробити поверхню меблів візуально цілісною. Вбудована техніка. Холодильник, духовку та посудомийну машину ховають за фасадами, щоб вони не привертали уваги.

Холодильник, духовку та посудомийну машину ховають за фасадами, щоб вони не привертали уваги. Приховані системи зберігання. Посуд, побутові прилади та кухонні дрібниці зберігаються у великих шафах, висувних секціях або спеціальних нішах. Чим менше предметів залишається на стільниці, тим сильніше проявляється ефект "невидимої кухні".

Посуд, побутові прилади та кухонні дрібниці зберігаються у великих шафах, висувних секціях або спеціальних нішах. Чим менше предметів залишається на стільниці, тим сильніше проявляється ефект "невидимої кухні". Єдина стільниця. Варильну поверхню та мийку намагаються максимально інтегрувати в робочу зону. В окремих сучасних рішеннях використовують індукційні панелі, які майже не помітні, коли ними не користуються.

Варильну поверхню та мийку намагаються максимально інтегрувати в робочу зону. В окремих сучасних рішеннях використовують індукційні панелі, які майже не помітні, коли ними не користуються. Панелі, що приховують кухню. У деяких інтер'єрах використовують розсувні або складні фасади. Коли кухня не потрібна, їх можна закрити – і зона приготування їжі буквально зникає з поля зору.

Чому цей тренд набирає популярності?

Одна з причин – поширення відкритого планування. Коли кухня, їдальня та вітальня знаходяться в одному просторі, традиційна кухонна техніка та безліч предметів на стільниці можуть створювати візуальний безлад.

"Невидима кухня" дозволяє зробити приміщення більш цілісним: у повсякденному житті воно залишається повноцінною кухнею, але візуально може нагадувати частину вітальні. Саме тому цей підхід особливо добре працює у невеликих квартирах та студіях.