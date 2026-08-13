Кухня буквально зникає з інтер'єрів: що таке тренд "невидимої кухні"
Кухня дедалі частіше перестає бути головним акцентом інтер'єру. Один із сучасних підходів у дизайні – "невидима кухня", в якій побутову техніку, посуд, раковину та навіть робочу поверхню намагаються максимально візуально сховати.
Як зазначає The Spruce, особливо актуальним цей тренд є для квартир із відкритим плануванням, де кухня поєднана з вітальнею.
Що таке "невидима кухня"?
Головна ідея тренду полягає в тому, щоб кухня не виглядала окремою функціональною зоною, а плавно зливалася з інтер'єром помешкання. Для цього використовують меблеві фасади без ручок, за якими ховають:
- холодильник,
- духовку,
- посудомийну машину та іншу техніку.
Частину дрібної побутової техніки – наприклад, тостери чи кавоварки – також прибирають у спеціальні шафи або приховані ніші. У результаті замість традиційної кухні з великою кількістю видимих приладів та предметів інтер'єр може виглядати як стримана меблева композиція.
Що таке "невидима кухня" / Фото Unsplash
Як зробити кухню "невидимою"?
Є кілька характерних рішень:
- Фасади без ручок. Дверцята відкриваються натисканням або за допомогою прихованих механізмів. Це допомагає прибрати зайві деталі та зробити поверхню меблів візуально цілісною.
- Вбудована техніка. Холодильник, духовку та посудомийну машину ховають за фасадами, щоб вони не привертали уваги.
- Приховані системи зберігання. Посуд, побутові прилади та кухонні дрібниці зберігаються у великих шафах, висувних секціях або спеціальних нішах. Чим менше предметів залишається на стільниці, тим сильніше проявляється ефект "невидимої кухні".
- Єдина стільниця. Варильну поверхню та мийку намагаються максимально інтегрувати в робочу зону. В окремих сучасних рішеннях використовують індукційні панелі, які майже не помітні, коли ними не користуються.
- Панелі, що приховують кухню. У деяких інтер'єрах використовують розсувні або складні фасади. Коли кухня не потрібна, їх можна закрити – і зона приготування їжі буквально зникає з поля зору.
Чому цей тренд набирає популярності?
Одна з причин – поширення відкритого планування. Коли кухня, їдальня та вітальня знаходяться в одному просторі, традиційна кухонна техніка та безліч предметів на стільниці можуть створювати візуальний безлад.
"Невидима кухня" дозволяє зробити приміщення більш цілісним: у повсякденному житті воно залишається повноцінною кухнею, але візуально може нагадувати частину вітальні. Саме тому цей підхід особливо добре працює у невеликих квартирах та студіях.