Не лише для бабусиної хати: яке забуте підлогове покриття знову повертається в моду

У дизайні інтер'єру дедалі частіше повертаються рішення, які ще недавно вважалися застарілими. Якщо паркет, ламінат і керамічна плитка вже давно стали звичним вибором для сучасних осель, то тепер дизайнери знову звертають увагу на матеріал, який багато хто пам'ятає ще з минулих десятиліть.

Як пише Gazeta.pl, мовиться про килимове покриття. Воно поступово повертається у сучасні інтер'єри, адже власники житла дедалі більше цінують не лише практичність, а й затишок.

Чому килимове покриття знову стає популярним?

Останніми роками у квартирах і будинках переважали тверді підлогові покриття – дерево, паркет, ламінат та плитка. Вони мають стриманий вигляд, легко вписуються у різні стилі та вважаються практичними. Однак у сучасних інтер'єрах з'явився запит на теплу й домашню атмосферу. Саме тому м'яке покриття знову привертає увагу.

Килимова поверхня робить кімнату візуально затишнішою, а ходити по ній приємніше. Крім того, вона допомагає зберігати тепло та поглинає частину звуків, завдяки чому приміщення може здаватися тихішим. Таке рішення особливо доречне у:

спальнях,

дитячих кімнатах та зонах відпочинку, де комфорт часто важливіший за максимальну практичність.

Які ще переваги має килимове покриття?

М'яке покриття може бути корисним у будинках, де є маленькі діти або літні люди. На відміну від твердої плитки, килимова поверхня частково амортизує падіння. Водночас це не означає, що килим повністю захищає від травм. Його перевага радше у тому, що поверхня є м'якшою та менш слизькою порівняно з деякими твердими покриттями.



Яке забуте підлогове покриття знову повертається в моду / Фото Unsplash

Попри повернення в моду, килимове покриття підходить далеко не всім. Головний мінус – воно накопичує пил, шерсть та інші забруднення. Тому людям з алергією або підвищеною чутливістю до пилу варто ретельно оцінити такий варіант.

Крім того, килим може швидше втрачати привабливий вигляд у місцях із високою прохідністю. На ньому можуть залишатися сліди від меблів, а окремі ділянки з часом стираються. Тому для кухні, передпокою чи інших зон, де часто буває волога та бруд, таке покриття може бути менш практичним, ніж плитка або інші тверді матеріали.