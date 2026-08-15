Как пишет Gazeta.pl, речь идет о ковровом покрытии. Оно постепенно возвращается в современные интерьеры, ведь владельцы жилья все больше ценят не только практичность, но и уют.

Почему ковровое покрытие снова становится популярным?

В последние годы в квартирах и домах преобладали твердые напольные покрытия – дерево, паркет, ламинат и плитка. Они выглядят сдержанно, легко вписываются в разные стили и считаются практичными. Однако в современных интерьерах появился спрос на теплую и домашнюю атмосферу. Именно поэтому мягкое покрытие вновь привлекает внимание.

Ковровое покрытие делает комнату визуально уютнее, а ходить по нему приятнее. Кроме того, оно помогает сохранять тепло и поглощает часть звуков, благодаря чему помещение может казаться тише. Такое решение особенно уместно в:

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спальнях,

детских комнатах и зонах отдыха, где комфорт часто важнее максимальной практичности.

Что еще отличает ковровое покрытие?

Мягкое покрытие может быть полезно в домах, где есть маленькие дети или пожилые люди. В отличие от твердой плитки, ковровая поверхность частично амортизирует падения. В то же время это не означает, что ковровое покрытие полностью защищает от травм. Его преимущество скорее в том, что поверхность более мягкая и менее скользкая по сравнению с некоторыми твердыми покрытиями.



Какое забытое напольное покрытие снова возвращается в моду / Фото Unsplash

Несмотря на возвращение в моду, ковровое покрытие подходит далеко не всем. Главный минус – оно накапливает пыль, шерсть и другие загрязнения. Поэтому людям с аллергией или повышенной чувствительностью к пыли стоит тщательно оценить такой вариант.

Кроме того, ковер может быстрее терять привлекательный вид в местах с высокой проходимостью. На нем могут оставаться следы от мебели, а отдельные участки со временем стираются. Поэтому для кухни, прихожей или других зон, где часто бывает влага и грязь, такое покрытие может быть менее практичным, чем плитка или другие твердые материалы.