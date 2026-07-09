Було на кухнях наших бабусь: яка підлога знову повернулася в тренди

Те, що ще кілька десятиліть тому можна було побачити на кухнях наших бабусь, сьогодні знову стає модним. Дизайнери інтер'єрів відзначають, що у 2026 році головний акцент робиться не на швидкоплинних тенденціях, а на натуральних матеріалах, теплих відтінках та рішеннях, які залишатимуться актуальними роками.

За словами експертів із дизайну інтер'єрів, яких цитує House Digest, сучасні власники будинків дедалі частіше відмовляються від холодної, "стерильної" естетики на користь затишку, природності та автентичності.

Яка підлога знову повернулася в тренди у 2026 році?

Дерев'яна підлога витісняє плитку

Одним із головних трендів стала дерев'яна підлога на кухні. Якщо раніше плитка вважалася практично безальтернативним варіантом, то тепер дизайнери радять використовувати паркет або дерев'яні дошки, щоб кухня гармонійно поєднувалася з іншими кімнатами.

Такий підхід створює відчуття єдиного простору та робить інтер'єр більш домашнім. Особливо вдало дерев'яні підлоги поєднуються з натуральними фасадами кухонних меблів, великими дерев'яними столами та антикварними елементами декору.



Дерев'яна підлога витісняє плитку / Фото Pinterest

Теракота повертається

Ще один матеріал, який переживає справжнє відродження, – теракотова плитка. Саме такі підлоги часто можна було побачити у старих будинках, а сьогодні вони знову набирають популярності. Дизайнери пояснюють це бажанням людей зробити інтер'єр теплішим і більш індивідуальним.

Теракота вирізняється природною фактурою, легкими нерівностями та широкою палітрою відтінків – від ніжно-рожевого до насиченого цегляного. Популярністю користуються класична прямокутна плитка, французькі шестикутні "томети", а також марокканські орнаменти "зірка і хрест", які додають кухні особливого характеру.



Теракотова плитка / Фото Pinterest

Шахівниця – у новому виконанні

Не втрачає актуальності й підлога у шаховий візерунок, однак у 2026 році вона отримала більш стримане прочитання. Замість контрастного поєднання чорного та білого дизайнери рекомендують використовувати теплі, спокійні кольори – кремовий із бежевим, молочний із світло-сірим або відтінок слонової кістки. Такий варіант додає інтер'єру виразності, але не перевантажує простір.



Плитка-шахівниця додає свіжості / Фото Pinterest

У чому полягає головний тренд?

Фахівці сходяться на думці, що цього року в моді матеріали з характером, які не виглядають ідеально відполірованими. Натуральне дерево, теракота та стримані шахові візерунки допомагають створити кухню, що виглядає затишною та живою. Саме тому рішення, які ще донедавна асоціювалися з будинками наших бабусь, сьогодні знову опинилися на піку популярності, але вже в сучасному дизайнерському виконанні.