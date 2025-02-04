Будуть скрізь: 6 головних садових трендів у 2025 році

Незалежно від того, чи є у вас крихітне подвір’я, чи просторий сад, ваш відкритий простір може стати місцем для відпочинку, зустрічей із близькими та вираження творчості.

Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, втім садові тенденції змінюються з роками, і 2025 рік не стане винятком. Які тренди будуть найпопулярнішими у 2025 році та як легко інтегрувати їх у свій сад, розповідаємо далі.

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Натуралістичний дизайн

Сучасний сад усе більше нагадує природні ландшафти. Популярним стає поєднання різночасних багаторічних рослин, які створюють ефект природного середовища. Такий підхід забезпечує квітучий вигляд упродовж усього сезону та приваблює корисних комах і птахів.

Яскраві кольори та текстури

2025 рік принесе більше сміливих кольорових рішень у садовий дизайн. Власники будинків віддають перевагу незвичайним відтінкам і унікальним текстурам. Популярність набирають рослини з насиченими кольорами, які додають саду динаміки та енергії.

Водозберігаючі насадження

У сучасному садівництві на перший план виходить екологічність та стійкість. Рослини, що не потребують частого поливу, стають вибором номер один для багатьох садівників. Вони не тільки економлять воду, а й потребують мінімального догляду.

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Живі огорожі

Все більше власників садів обирають живі огорожі замість традиційних парканів. Вони не лише створюють затишок і захист від шуму, але й підтримують місцеву екосистему. Трендом стає змішане озеленення, коли використовуються різні види рослин для створення ефекту природного ландшафту.

Вирощування власних квітів і збирання їстівних рослин

Садівники все більше захоплюються вирощуванням власних квітів для букетів. Також набирає популярності збір природних матеріалів із власного саду для створення унікальних композицій і вирощування рослин, які можна додати до свого раціону.

Персоналізовані деталі

Найголовніший тренд – створення саду, що відповідає вашим індивідуальним бажанням. Модульні відкриті кухні, вбудовані вогнища, печі для піци, зони для відпочинку та місця для садівництва – усе це робить простір унікальним та функціональним.