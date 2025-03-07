Казкові сади: що це за тренд у садівництві та як його відтворити

Серйозні садівники могли б назвати казкові сади дитячою забавкою, але таке зневажливе ставлення ні до чого, адже магія цих мініатюрних просторів заворожує навіть професіоналів.

Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, якщо ви цінуєте чудеса, якими може надихнути ліс, або бажаєте виразити свою творчість, казкове садівництво може багато чого запропонувати. Що це за тренд та як його відтворити, розповідаємо далі.

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Що таке казковий сад

Казковий сад – це невеликий сад (або куточок саду), створений так, щоб виглядати привабливим місцем для фей. Він може розташовуватися як на землі, так і в горщику чи контейнері.

Типові казкові сади включають мініатюрні аксесуари, що виглядають так, ніби ними можуть користуватися казкові істоти.

Як пояснюють експерти, такі сади популярні, бо допомагають втекти від повсякденних турбот та покращують настрій. Деталі, що додаються до таких садів, дозволяють загубитися у світі фантазій та відпочити від стресу.

Казковий сад: дивіться фото

Як створити казковий сад

Щоб створити казковий сад на своїй ділянці, рухайтесь наступними кроками:

Вибір місця. Визначте, чи ваш сад буде на відкритому повітрі чи в контейнері.

Рослини. Використовуйте мініатюрні або карликові рослини, такі як бонсай, невеликі однорічники або рослини для тераріумів.

Аксесуари. Додайте мініатюрні меблі, будиночки, стежки та лавки. Обирайте аксесуари одного масштабу для створення гармонійного вигляду.

Деталі. Розмістіть казкові двері, арки або ліхтарики, щоб надати саду чарівної атмосфери.

Водночас слідкуйте за тим, щоб ваш декор було добре помітно, а казковий куточок передбачав достатню кількість зелені, аби створити природний вигляд.

Крім того, слідкуйте за перевантаженням аксесуарами. Менше – краще. Якщо ж вам хочеться використати більше деталей, створіть натомість кілька сцен або чергуйте аксесуари.