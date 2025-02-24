У ногу з модою: яка стеля у тренді у 2025 році
- У 2025 році в дизайні стелі акцент робиться на екологічності, з використанням натуральних матеріалів, таких як дерево чи бамбук.
- Щоб стеля мала трендовий вигляд, слід подбати не лише про її дизайн, а й вдало підібране освітлення.
Одним з найбільш недооцінених елементів інтер'єру будинку є стеля. Добре спроєктований дизайн може вивести кімнату на новий рівень та додати неочікуваних акцентів.
Нині доступно безліч варіантів дизайну стелі на різний бюджет. Яка стеля в тренді у 2025 році – повідомляє 24 Канал з посиланням на Global Sources.
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Екологічність – головний тренд 2025
У 2025 році екологічність у дизайні інтер'єру є ключовою. Це стосується і стелі.
Відтак, дизайнери пропонують обирати для стелі природні та натуральні матеріали – дерево, бамбук чи перероблені матеріали. По-перше, натуральні матеріали додають тепла та затишної естетики, а по-друге – дозволяють створити позачасовий простір, який роками залишатиметься актуальним.
Крім того, у приватних будинках можна встановити вікна на стелі. Це допоможе додати ще більше світла та тепла в оселю. Крім того, це зменшить залежність від штучного освітлення у світлу частину доби.
Мансардні вікна додають більше світла / Фото Unsplash
Трендові стелі у 2025 році
- Кесонна стеля
Кесонна стеля складається з западин, балок і осередків. Інакше кажучи, кесон – це багатокутне поглиблення у стелі. Кесонна стеля раніше була справжнім витвором мистецтва, адже мала вигадливий декор. У сучасному світі стеля, яка нагадує сітку, не має додаткового декору і зазвичай фарбується в один колір.
Кесонна стеля / Фото Rhythm of the Home
- Лоточні стелі
Зазвичай, лоточна стеля робиться з гіпсокартону, дерева та іноді – з металевим декором. Така заглиблена та багатошарова стеля створює ефект глибини та розширює простір. Крім того, непряме освітлення додає затишку.
Лоточна стеля з поглибленням / Фото Unsplash
- Підвісна стеля з вбудованим освітленням
Вже протягом кількох років не втрачає своєї актуальності підвісна стеля з вбудованим освітленням. Вона залишається трендовою у 2025 році. Її можуть як з гіпсокартону, так і натяжну.
Підвісна стеля досі в тренді / Фото Unsplash
- Стеля з дерев'яними балками
Особливо затишний вигляд має стеля з дерев'яними балками. Деревина може бути як натуральною, так і штучною. Оскільки у тренді екологічність, то деерв'яна стеля точно зробить простір сучаснішим.
Дерев'яна стеля за балками / Фото Unsplash
- Стеля, декорована шпалерами
У моду знову повернувся старий тренд на стелю, обклеєну шпалерами. Важливо обирати легкий принт та нейтральні кольори. Крім того, це один з найбюджетніших варіантів оновлення стелі.
Стеля, декорована шпалерами / Фото Unsplash
Водночас варто пам'ятати, що секрет ефектної стелі також і у вдало підібраному освітленні. Тому слід підібрати не лише трендовий дизайн, а й сучасні люстри чи світильники.