Звичайний тримач для садового шланга можна легко використати для різних потреб у домі. Він може слугувати ідеальним місцем для зберігання.

Тримачі для садових шлангів надзвичайно універсальні, передає 24 Канал із посиланням на House Digest та Yahoo.

Які є способи використання тримача для шланга у домі?

Залежно від форми, вони можуть зберігати книжки, баночки з лосьйоном, вінілові платівки, спеції та інші речі. Якщо прикріпити тримач до стіни у вітальні, це стане оригінальним рішенням для зберігання пледів: просто накиньте ковдру на округлу частину тримача, де зазвичай намотується шланг.

У ванній кімнаті тримач можна прикрутити до дверей і використовувати для рушників після душу.

Якщо ж у моделі є додаткова полиця, її можна перетворити на стильне місце для зберігання туалетного паперу. Насправді всюди, де ви зазвичай ставите полицю чи гачок, можна застосувати й тримач для шланга.

Тримач для шланга підійде для зберігання пледів і пультів / Фото Laura Wheatman Hill

Це полиця в полиці / Фото Laura Wheatman Hill

Тримач можна використати як туалетний столик / Фото Laura Wheatman Hill

З тримача для шланга вийде креативна підставка для рослин / Фото Laura Wheatman Hill

