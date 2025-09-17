Гендиректор компанії OpenAI, тієї самої, що створила ChatGPT, продає свій розкішний маєток на Гаваях за приголомшливу суму – 49 мільйонів доларів. 40-річний Сем Альтман придбав цей пляжний особняк у 2021 році.

Маєток Альтмана розташований у місті Кайлуа-Кона на заході острова Гаваї. Він займає територію площею 8,8 гектара. Це приблизно як 9 футбольних полів, передає 24 Канал із посиланням на Realtor.com та Newsweek.

Як виглядає дім Сема Альтмана?

Садиба творця ChatCPT охоплює головний будинок, гостьовий будинок і пляжне бунгало. Вони разом вміщають 10 спалень та 11,5 ванних кімнат.

Протягом чотирьох років, відколи Альтман володіє цією нерухомістю, він зробив багато покращень. Особливо виділяється "сучасна система безпеки", що гарантує конфіденційність і спокій.

На території помістя розташовані:

підігрітий бетонний басейн зі спа,

спортивний майданчик для гри в теніс і баскетбол,

власна пристань для приватних суден або яхт зі штучним пляжем,

кінотеатр,

велика кухня з барною стійкою для сніданків,

зони відпочинку просто неба,

майданчик для гелікоптера.

Який на вигляд дім Сема Альтмана / Фото Realtor.com

