Власникам приватних будинків в Україні загрожують космічні штрафи: за що доведеться заплатити

Українці, які будують або реконструюють приватні будинки, можуть зіткнутися зі значними штрафами через порушення державних будівельних норм. Однією з найпоширеніших причин покарання є самовільне зведення додаткових поверхів без необхідних дозволів.

Про це нагадали у Державній інспекції архітектури та містобудування України.

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Скільки поверхів дозволено будувати?

Згідно з чинними будівельними нормами, садибний житловий будинок у сільській місцевості може мати не більше двох поверхів. При цьому допускається облаштування мансарди. Якщо власник планує звести третій поверх, для цього необхідно пройти додаткові процедури та отримати відповідні дозвільні документи. Однак на практиці деякі забудовники ігнорують ці вимоги та проводять будівельні роботи без погодження з контролюючими органами.

Які штрафи загрожують порушникам?

У разі виявлення самовільного будівництва або інших порушень вимог законодавства суми штрафів можуть бути досить значними. На етапі будівництва за серйозні порушення містобудівного законодавства передбачені штрафні санкції від 8 500 гривень до 908 400 гривень залежно від характеру порушення та його наслідків.

Крім того, навіть якщо власник отримав дозвіл на проведення робіт, але під час будівництва не дотримався державних будівельних норм, йому також може загрожувати адміністративна відповідальність. У таких випадках штраф може становити від 850 гривень і більше.



Власникам приватних будинків в Україні загрожують космічні штрафи / Фото Pinterest

Чому важливо дотримуватися норм?

Фахівці наголошують, що будівельні обмеження запроваджені не лише для контролю забудови, а й для забезпечення безпеки мешканців та сусідніх будівель. Тому перед початком реконструкції або добудови будинку власникам рекомендують перевірити вимоги законодавства та за потреби отримати всі необхідні погодження. Інакше спроба збільшити житлову площу може обернутися не лише проблемами з оформленням нерухомості, а й значними фінансовими втратами.