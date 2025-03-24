Аерогриль, мультипіч чи гриль: яку техніку краще купити для приготування їжі

Сучасна кухня має безліч гаджетів для приготування їжі. Мультиварки, мікрохвильовки, духові шафи, електрогрилі та аерогрилі можуть приготувати смачну страву без зайвих зусиль. Однак, який пристрій енергоефективніший для цього?

Яка техніка значно спростить життя та приготування їжі – повідомляє 24 Канал з посиланням на УНІАН.

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Який гаджет поставити на своїй кухні

Розвиток технологій суттєво змінив життя, і приготування їжі – не виняток. Нині найпопулярнішими гаджетами на кухні є аерогриль, мультипіч та електрогриль. Багато хто думає, що аерогриль та мультипіч – це слова-синоніми для назви одного приладу. Проте така думка є хибною.

Так, мультипіч та аерогриль – два інноваційних кулінарних гаджети, які можуть приготувати чимало страв. Як можна здогадатися з назви, мультипіч має головне призначення – випікати. Втім, у ній можна приготувати й різні страви. Прилад готує їжу за рахунок верхніх та нижніх нагрівальних елементів, а вентилятори – забезпечують циркуляцію гарячого повітря.

Аерогриль має схожу технологію. Страви готуються за рахунок конвекційного повітря, але технологія дозволяє точніше регулювати температуру. Це впливає на приготування та смак страви. Хоча прилади й схожі, але аерогриль – сучасніша розробка.



Які переваги сучасних гаджетів на кухні / Фото Getty Images

Також на сучасних кухнях можна часто зустріти аерогрилі. Це пластини гриля, які нагріваються та готують смачне м'ясо, рибу чи неповторні сендвічі.

Аналізуючи спосіб приготування їжі кожним з гаджетів, експерти резюмують – аерогриль готує здорову їжу без використання олії. Крім того, сучасний побутовий прилад є енергоефективним та споживає небагато електроенергії, при цьому – витрачає мінімум часу на приготування.

Єдиний мінус аерогриля – обмежений об'єм. Можливо, для великої родини такий прилад буде неефектним, проте для невеликих сімей – аерогриль стане ідеальним варіантом для швидкого та корисного процесу приготування улюблених страв. Втім, завжди варто відштовхуватися від власних вподобань та цілей.

До слова, раніше вчені з'ясували, що деякі моделі аерогрилів можуть шпигувати за власними господарями. Прилади збирають інформацію, яку можуть використати проти власників.