6 найгірших кольорів для вхідних дверей

Це може здатися дрібницею, але колір вхідних дверей відіграє важливу естетичну роль. Це перше, що люди бачать, коли відвідують дім, а тому їхній зовнішній вигляд дуже важливий.

Так, експерти виділяють 6 кольорів, у які ніколи не слід фарбувати вхідні двері. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

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М'які кольори

Світлі, м'які кольори здаються звичним варіантом для вхідних дверей, але насправді вони можуть мати негативний вплив. Наприклад, такі відтінки, як рум'яно-рожевий або бежевий, часто можуть здаватися застарілими, банальними, а інколи – навіть вицвілими.

Краще використовувати глибші, насиченіші відтінки, які створюють відчуття контрасту та вишуканості. Темно-синій, вишнево-червоний чи навіть темно-зелений додадуть акцентів.

Помаранчевий

Помаранчеві двері можуть мати ідеальний вигляд, до прикладу, у Португалії, але він занадто різкий для деяких екстер'єрів. Його складно поєднувати з іншими кольорами та матеріалами, тому з таким яскравим кольором слід бути максимально обережним.



Жовтий колір – не найкращий варіант для дверей / Фото Unsplash

Жовтий

Теоретично, жовтий колір додає тепла та енергії до входу в будинок. Але на практиці не все так ідеально працює. Звісно, жовтий колір зробить двері яскравим акцентом, але цей колір може позбавити дім вишуканості. Натомість краще обрати трендовий відтінок Butter Yellow, який є головним кольором 2025 року.

Білий та чорний

Контрастні білий та чорний можуть зробити екстер'єр будинку нудним. Якщо ви хочете темні двері, то краще обрати кольори на кшталт лісовий зелений, темно-синій чи графітовий.



Чому не варто робити двері бірюзовими / Фото Unsplash

Бірюзовий

Коли справа доходить до зовнішнього вигляду, бірюзовий колір може бути ризикованим. Хоча він і ефектний, але, як і помаранчевий, його складно поєднати зі звичайними зовнішніми матеріалами, такими як цегла, камінь або нейтральний сайдинг. Якщо ж хочеться додати кольорів, то краще обрати червоний. Це позачасовий варіант, який легко поєднати з іншими матеріалами.

Раніше експерти розповіли, у який колір найкраще фарбувати будинок. Однак важливо пам'ятати, що ідеальний колір залежить від архітектури будинку, оточення та клімату.