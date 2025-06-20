Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, попри це під час їхнього вибору легко помилитися. Який дизайн краще не обирати, щоб не зіпсувати вигляд помешкання, розповідаємо далі.

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Які двері краще не обирати для свого дому

Прагнення зробити вхід яскравим і вишуканим часто призводить до перевантаження: складні скляні вставки, вигадливе різьблення, кілька кольорів та модні декоративні елементи – усе це може виглядати недоречно, особливо на фоні простого екстер'єру. Візуальна незбалансованість створює ефект несмаку і здешевлює вигляд усього будинку, тож краще уникати цього під час вибору дверей.

До того ж такі деталі швидко втрачають актуальність – те, що сьогодні вважається трендом, завтра може виглядати застарілим.

А ще складний декор часто потребує ретельного догляду, що робить їх не лише менш естетичним, але й менш практичним вибором у довготривалій перспективі.

Які двері обрати натомість

Головне правило – вхідні двері мають бути гармонійно вписаними в загальний вигляд фасаду. Якщо ваш будинок має стриманий архітектурний стиль, варто обрати двері без зайвих прикрас – з простими лініями, стриманою палітрою та скляними вставками, що відповідають стилю вікон.

Також перевагу слід надавати якісному матеріалу. До прикладу, дерево – чудово підходить для традиційних будинків або котеджів, додає тепла й природності, проте потребує регулярного догляду.

Крім того, якщо не хочете помилитися – обирайте класичні кольори дверей, які добре старіють: чорний, темно-синій, сірий. Для більшої виразності обирайте відтінок, що контрастує з основним кольором фасаду, але не перебільшуйте. Якщо екстер'єр яскравий сам по собі, двері мають бути стриманими.

До слова, оскільки двері мають забезпечувати безпеку, важливо звернути увагу на матеріал, з якого вони зроблені. Найпоширенішими рішеннями сьогодні є склопластик чи сталь.