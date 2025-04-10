Як пише 24 Канал з посиланням на Bob Vila, окрім естетики, двері мають забезпечувати безпеку, енергоефективність і захист від зовнішніх чинників. Відтак одне з найпоширеніших питань при виборі – з якого матеріалу мають бути виготовлені двері. Що обрати – сталь чи скловолокно – розповідаємо далі.

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Конструкція дверей

На відміну від класичних дерев’яних дверей, і сталеві, і склопластикові мають шарову конструкцію.

В основі – дерев’яна чи поліуретанова ізоляційна піна, що забезпечує енергоефективність та звукоізоляцію.

Різниця – в зовнішньому покритті. У сталевих дверей це оцинкована сталь, у дверей зі склопластику – ударостійкий матеріал, сформований під тиском.

Безпека

Коли йдеться про безпеку, сталеві двері залишаються беззаперечним лідером. Їх складно зламати – навіть сильний удар може залишити вм’ятину, але не призведе до деформації.

Склопластик є більш вразливим до потужного механічного впливу, що знижує його ефективність у випадках спроб злому.

Склопластикові двері: дивіться фото

Енергоефективність

Склопластикові двері мають високу енергоефективність – вони не розширюються і не стискаються під час сезонних змін температур, зберігаючи тепло.

Сучасні сталеві двері завдяки ізоляційній серцевині демонструють подібні показники.

Дизайн і стилізація

Склопластикові двері дають ширші можливості в оформленні – вони можуть імітувати натуральну деревину, витримуючи при цьому вплив погодних умов. Їх можна пофарбувати або покрити морилкою, щоб підкреслити фактуру. До того ж вони легко поєднуються з отворами, пропускаючи більше природного світла.

Сталеві двері менш гнучкі у дизайні, і подряпини чи вм’ятини можуть швидко зіпсувати їхній вигляд, відкривши шлях до корозії.

Сталеві двері: дивіться фото

Вартість та інвестиції

Сталеві двері – економніші. Скловолокно, навпаки, дорожче. Втім, сталеві двері забезпечують вищу рентабельність інвестицій – до 188,1%, а склопластикові двері – 97,4 %, що також є значним показником.

Довговічність і обслуговування

Сталеві двері можуть служити 30 – 100 років за належного догляду, однак потребують регулярної обробки антикорозійними засобами та фарбування в разі пошкоджень.

Скловолокно, хоча й витримує щоденне використання без вм’ятин чи гниття, зазвичай служить 15 – 20 років. Догляд за ним простіший – достатньо періодичного миття, однак покриття може потребувати оновлення через вплив сонця.

Який варіант обрати

Якщо пріоритет – безпека та бюджет, сталеві двері стануть надійним рішенням.

Якщо ж ви прагнете естетики, індивідуального дизайну та мінімального обслуговування – скловолокно стане кращим вибором.

У будь-якому разі, обидва варіанти є ефективними й довговічними, і ваш вибір залежатиме від особистих потреб і бюджету.

До слова, якщо з матеріалом дверей важко визначитися, першим кроком до оновлення може стати перефарбування. Так, металеві двері можна легко покрити фарбою вдома.