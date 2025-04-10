Як пише 24 Канал з посиланням на Bob Vila, окрім естетики, двері мають забезпечувати безпеку, енергоефективність і захист від зовнішніх чинників. Відтак одне з найпоширеніших питань при виборі – з якого матеріалу мають бути виготовлені двері. Що обрати – сталь чи скловолокно – розповідаємо далі.
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Конструкція дверей
На відміну від класичних дерев’яних дверей, і сталеві, і склопластикові мають шарову конструкцію.
В основі – дерев’яна чи поліуретанова ізоляційна піна, що забезпечує енергоефективність та звукоізоляцію.
Різниця – в зовнішньому покритті. У сталевих дверей це оцинкована сталь, у дверей зі склопластику – ударостійкий матеріал, сформований під тиском.
Безпека
Коли йдеться про безпеку, сталеві двері залишаються беззаперечним лідером. Їх складно зламати – навіть сильний удар може залишити вм’ятину, але не призведе до деформації.
Склопластик є більш вразливим до потужного механічного впливу, що знижує його ефективність у випадках спроб злому.
Склопластикові двері: дивіться фото
Енергоефективність
Склопластикові двері мають високу енергоефективність – вони не розширюються і не стискаються під час сезонних змін температур, зберігаючи тепло.
Сучасні сталеві двері завдяки ізоляційній серцевині демонструють подібні показники.
Дизайн і стилізація
Склопластикові двері дають ширші можливості в оформленні – вони можуть імітувати натуральну деревину, витримуючи при цьому вплив погодних умов. Їх можна пофарбувати або покрити морилкою, щоб підкреслити фактуру. До того ж вони легко поєднуються з отворами, пропускаючи більше природного світла.
Сталеві двері менш гнучкі у дизайні, і подряпини чи вм’ятини можуть швидко зіпсувати їхній вигляд, відкривши шлях до корозії.
Сталеві двері: дивіться фото
Вартість та інвестиції
Сталеві двері – економніші. Скловолокно, навпаки, дорожче. Втім, сталеві двері забезпечують вищу рентабельність інвестицій – до 188,1%, а склопластикові двері – 97,4 %, що також є значним показником.
Довговічність і обслуговування
Сталеві двері можуть служити 30 – 100 років за належного догляду, однак потребують регулярної обробки антикорозійними засобами та фарбування в разі пошкоджень.
Скловолокно, хоча й витримує щоденне використання без вм’ятин чи гниття, зазвичай служить 15 – 20 років. Догляд за ним простіший – достатньо періодичного миття, однак покриття може потребувати оновлення через вплив сонця.
Який варіант обрати
Якщо пріоритет – безпека та бюджет, сталеві двері стануть надійним рішенням.
Якщо ж ви прагнете естетики, індивідуального дизайну та мінімального обслуговування – скловолокно стане кращим вибором.
У будь-якому разі, обидва варіанти є ефективними й довговічними, і ваш вибір залежатиме від особистих потреб і бюджету.
До слова, якщо з матеріалом дверей важко визначитися, першим кроком до оновлення може стати перефарбування. Так, металеві двері можна легко покрити фарбою вдома.