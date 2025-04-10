Как пишет 24 Канал со ссылкой на Bob Vila, кроме эстетики, двери должны обеспечивать безопасность, энергоэффективность и защиту от внешних факторов. Поэтому один из самых распространенных вопросов при выборе – из какого материала должны быть изготовлены двери. Что выбрать – сталь или стекловолокно – рассказываем далее.

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Конструкция дверей

В отличие от классических деревянных дверей, и стальные, и стеклопластиковые имеют слоевую конструкцию.

В основе – деревянная или полиуретановая изоляционная пена, что обеспечивает энергоэффективность и звукоизоляцию.

Разница – во внешнем покрытии. У стальных дверей это оцинкованная сталь, у дверей из стеклопластика – ударопрочный материал, сформированный под давлением.

Безопасность

Когда речь идет о безопасности, стальные двери остаются безоговорочным лидером. Их сложно взломать – даже сильный удар может оставить вмятину, но не приведет к деформации.

Стеклопластик является более уязвимым к мощному механическому воздействию, что снижает его эффективность в случаях попыток взлома.

Стеклопластиковые двери: смотрите фото

Энергоэффективность

Стеклопластиковые двери обладают высокой энергоэффективностью – они не расширяются и не сжимаются во время сезонных изменений температур, сохраняя тепло.

Современные стальные двери благодаря изоляционной сердцевине демонстрируют подобные показатели.

Дизайн и стилизация

Стеклопластиковые двери дают более широкие возможности в оформлении – они могут имитировать натуральную древесину, выдерживая при этом воздействие погодных условий. Их можно покрасить или покрыть морилкой, чтобы подчеркнуть фактуру. К тому же они легко сочетаются с проемами, пропуская больше естественного света.

Стальные двери менее гибкие в дизайне, и царапины или вмятины могут быстро испортить их вид, открыв путь к коррозии.

Стальные двери: смотрите фото

Стоимость и инвестиции

Стальные двери – более экономные. Стекловолокно, наоборот, дороже. Впрочем, стальные двери обеспечивают более высокую рентабельность инвестиций – до 188,1%, а стеклопластиковые двери – 97,4%, что также является значительным показателем.

Долговечность и обслуживание

Стальные двери могут служить 30 – 100 лет при надлежащем уходе, однако требуют регулярной обработки антикоррозийными средствами и покраски в случае повреждений.

Стекловолокно, хотя и выдерживает ежедневное использование без вмятин или гниения, обычно служит 15 – 20 лет. Уход за ним проще – достаточно периодического мытья, однако покрытие может потребовать обновления из-за воздействия солнца.

Какой вариант выбрать

Если приоритет – безопасность и бюджет, стальные двери станут надежным решением.

Если же вы хотите эстетики, индивидуального дизайна и минимального обслуживания – стекловолокно станет лучшим выбором.

В любом случае, оба варианта являются эффективными и долговечными, и ваш выбор будет зависеть от личных потребностей и бюджета.

К слову, если с материалом дверей трудно определиться, первым шагом к обновлению может стать перекраска. Так, металлические двери можно легко покрыть краской дома.