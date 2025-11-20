Укр Рус
Дім Інновації Що робити, якщо ліфт зупинився під час блекауту: поради, які повинні знати всі
20 листопада, 18:01
2

Що робити, якщо ліфт зупинився під час блекауту: поради, які повинні знати всі

Альона Гогунська
Основні тези
  • Експерти радять не панікувати, не натискати всі кнопки ліфта, не стрибати і не намагатися відчинити двері самостійно.
  • В очікуванні допомоги рекомендується сидіти, пити воду, а також мати в ліфті "рятувальний бокс" з водою, снеками, ліхтариком та іншими корисними речами.

Коли в будинку раптово вимикають електроенергію, ліфт може зупинитися на середині шляху – це реальна і небезпечна ситуація. За умов блекауту паніка і неправильні дії можуть тільки погіршити проблему. Експерти радять чіткий алгоритм дій, щоб зберегти спокій і якнайшвидше отримати допомогу.

Як потрібно діяти – розкаже 24 Канал з посиланням на Economic Times.

Дивіться також Зима на порозі: чи збільшаться відключення світла через похолодання 

Що робити, якщо застрягли у ліфті? 

  • Головне – не панікувати і усвідомити, що це – тимчасова ситуація.
  • Не натискайте хаотично всі кнопки, не стрибайте й не намагайтеся самостійно відчинити двері кабіни.
  • Якщо у кабіні є кнопка екстреного виклику або телефон, використовуйте їх: зателефонуйте диспетчеру або аварійній службі ліфта, повідомте, на якому поверсі ви застрягли.
  • Якщо дзвінок не працює або ви не чуєте відповіді, телефонуйте на "101" або до служби надзвичайних ситуацій.
  • За відсутності мобільного зв'язку – голосно кличте на допомогу, можливо, хтось із сусідів почує. 

Що робити, поки допомога їде?

Як пише Times Kuwait, в очікуванні допомоги: сядьте, витягніть ноги, розстебніть верхній одяг, якщо вам спекотно, і, якщо є, пийте воду потроху. Найкращим варіантом під час блекаутів є підготовка "рятувального боксу" у ліфті. Це коробка з предметами, які можуть знадобитися, якщо хтось застрягне: 

  • вода,
  • снеки,
  • серветки,
  • ліхтарик,
  • легка ковдра,
  • заспокійливі засоби.


Що робити, якщо застрягли в ліфті під час відключення світла / Фото Unsplash

Що зараз відбувається з відключеннями світла в Україні?

Через масовані атаки Росії на енергетичну інфраструктуру по всій Україні запровадили екстренні відкочення світла. Росіяни атакують як енергетичні станції, так і мережі, що ускладнює доставлення електроенергії споживачам. Три українські атомні електростанції зменшили потужність, а споживання електрики зросло через похолодання.