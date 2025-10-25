Як краще готувати їжу і обігрівати оселю у разі обмеження електрики: експерт пояснив
- Для приготування їжі під час обмеженого доступу до електрики вигідніше користуватися електричними скороварками або мультиварками зі швидким режимом.
- Що обрати для ефективного обігріву оселі, розповіли у "Розетці".
В Україні діють погодинні відключення світла. В умовах обмеженого доступу до електроенергії українці шукають способи, як максимально ефективно використати електрику у період, коли вона є. Зокрема, йдеться про швидке приготування їжі та обігрівання квартири.
Яким електропристроєм вигідніше користуватись для приготування їжі, якщо буде обмаль часу на це та, чим ефективно обігріти оселю на випадок блекаутів, для 24 Каналу відповіли у "Розетці".
Дивіться також "Зарядних станцій вистачить лише 2% населення": що варто купити завчасно перед блекаутом
Як готувати їжу та обігрівати дім, коли електрики мало?
У "Розетці" кажуть, що для приготування їжі під час обмеженого доступу до електрики вигідніше користуватися електричними скороварками або мультиварками зі швидким режимом.
Ці прилади готують страву швидше за традиційну плиту і споживають менше електроенергії.
Для обігріву краще використовувати кондиціонери. Електричні обігрівачі радять застосовувати лише за стабільного електропостачання або через інверторні генератори, щоб уникнути перевантаження мережі.
За нестабільного електропостачання для опалення краще обирати кондиціонери ніж обігрівачі / Фото Pexels
Як утеплитися, коли немає опалення?
Взимку українці можуть зіткнутися з проблемами опалення. Та зробити дім теплішим можна навіть без батарей – ось кілька простих способів.
Як обігріти оселю без опалення:
- Змініть напрямок вентилятора – узимку він має крутитися за годинниковою стрілкою, щоб тепле повітря опускалося вниз.
- Відкрийте двері між кімнатами, щоб тепло рівномірно розходилося.
- Готуйте в духовці – після випікання залиште її відчиненою, щоб обігріти кухню.
- Усуньте протяги біля розеток і ущільніть вікна та двері самоклеючими стрічками.
- Використовуйте штори, килими, пледи – вони добре утримують тепло.
- Запаліть свічки – вони створюють трохи тепла й затишок.
- Закривайте неопалювані кімнати, щоб тепло залишалося там, де ви перебуваєте.