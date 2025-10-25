Як краще готувати їжу і обігрівати оселю у разі обмеження електрики: експерт пояснив

В Україні діють погодинні відключення світла. В умовах обмеженого доступу до електроенергії українці шукають способи, як максимально ефективно використати електрику у період, коли вона є. Зокрема, йдеться про швидке приготування їжі та обігрівання квартири.

Яким електропристроєм вигідніше користуватись для приготування їжі, якщо буде обмаль часу на це та, чим ефективно обігріти оселю на випадок блекаутів, для 24 Каналу відповіли у "Розетці".

Як готувати їжу та обігрівати дім, коли електрики мало?

У "Розетці" кажуть, що для приготування їжі під час обмеженого доступу до електрики вигідніше користуватися електричними скороварками або мультиварками зі швидким режимом.

Ці прилади готують страву швидше за традиційну плиту і споживають менше електроенергії.

Для обігріву краще використовувати кондиціонери. Електричні обігрівачі радять застосовувати лише за стабільного електропостачання або через інверторні генератори, щоб уникнути перевантаження мережі.

За нестабільного електропостачання для опалення краще обирати кондиціонери ніж обігрівачі / Фото Pexels

Як утеплитися, коли немає опалення?

Взимку українці можуть зіткнутися з проблемами опалення. Та зробити дім теплішим можна навіть без батарей – ось кілька простих способів.

Як обігріти оселю без опалення: