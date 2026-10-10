Світло повернулося – техніка може згоріти: 3 правила від енергетиків, як цього уникнути

Після тривалого відключення електроенергії світло може з'явитися раптово, а разом із ним – і ризик перепадів напруги, які здатні пошкодити побутову техніку. Щоб не витрачати гроші на ремонт холодильника, телевізора чи іншої електроніки, варто заздалегідь подбати про безпеку.

У "Харківобленерго" нагадали про три прості правила, які допоможуть уберегти техніку під час відключень світла.

Як захистити побутову техніку під час блекаутів?

Енергетики наголошують: правильні дії під час знеструмлення допоможуть зменшити ризик пошкодження приладів, а також уникнути небезпечних ситуацій у побуті.

Перевіряйте справність захисних пристроїв

Автоматичні вимикачі та інші елементи електрозахисту допомагають запобігти перевантаженню мережі, пожежам і пошкодженню обладнання. Тому важливо періодично перевіряти їхній стан і в разі несправності звертатися до кваліфікованого електрика.

Не варто ігнорувати проблеми з електропроводкою чи захисними пристроями: навіть короткочасні порушення в роботі електромережі можуть мати серйозні наслідки.

Не підключайте генератори та інвертори самостійно

Резервні джерела живлення, зокрема генератори, інвертори й акумуляторні системи, мають встановлювати та підключати кваліфіковані фахівці. Самостійне підключення може створити загрозу ураження електричним струмом, спричинити пожежу або аварійну ситуацію в загальній електромережі.

Від'єднуйте прилади від мережі до відновлення електропостачання

Під час відключення світла енергетики радять від'єднати електроприлади від розеток. Це допоможе знизити ризик їх пошкодження в момент відновлення живлення, коли можливі перепади напруги.

Коли електроенергія з'явиться, не поспішайте вмикати всі прилади одночасно. Різке зростання навантаження може додатково перевантажити мережу. Краще підключати техніку поступово, починаючи з найнеобхіднішої.

Від'єднуйте прилади від мережі / Фото Unsplash

Що ще важливо пам'ятати після повернення світла?

Навіть якщо електропостачання відновили, не варто відразу запускати всю побутову техніку. Дайте мережі стабілізуватися та вмикайте прилади по черзі. Якщо помітили незвичний запах, іскріння чи інші ознаки несправності, не користуйтеся обладнанням і зверніться до фахівця.

Дотримання цих простих рекомендацій допоможе зменшити ризик пошкодження побутових приладів і зробити користування електроенергією безпечнішим під час відключень та після них.