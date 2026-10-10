В "Харьковоблэнерго" напомнили о трех простых правилах, которые помогут сохранить технику во время отключений света.

Как защитить бытовую технику во время блекаутов?

Энергетики подчеркивают: правильные действия во время отключения электроэнергии помогут снизить риск повреждения приборов, а также избежать опасных ситуаций в быту.

Проверяйте исправность защитных устройств

Автоматические выключатели и другие элементы электрозащиты помогают предотвратить перегрузку сети, пожары и повреждение оборудования. Поэтому важно периодически проверять их состояние и в случае неисправности обращаться к квалифицированному электрику.

Не стоит игнорировать проблемы с электропроводкой или защитными устройствами: даже кратковременные нарушения в работе электросети могут иметь серьезные последствия.

Не подключайте генераторы и инверторы самостоятельно

Резервные источники питания, в частности генераторы, инверторы и аккумуляторные системы, должны устанавливаться и подключаться квалифицированными специалистами. Самостоятельное подключение может создать угрозу поражения электрическим током, привести к пожару или аварийной ситуации в общей электросети.

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Отключайте приборы от сети до восстановления электроснабжения

Во время отключения света энергетики советуют отключить электроприборы от розеток. Это поможет снизить риск их повреждения в момент восстановления питания, когда возможны перепады напряжения.

Когда электричество появится, не спешите включать все приборы одновременно. Резкий рост нагрузки может дополнительно перегрузить сеть. Лучше подключать технику постепенно, начиная с самой необходимой.

Отключайте приборы от сети / Фото Unsplash

Что еще важно помнить после восстановления электроснабжения?

Даже если электроснабжение восстановили, не стоит сразу запускать всю бытовую технику. Дайте сети стабилизироваться и включайте приборы по очереди. Если заметили необычный запах, искрение или другие признаки неисправности, не пользуйтесь оборудованием и обратитесь к специалисту.

Соблюдение этих простых рекомендаций поможет снизить риск повреждения бытовых приборов и сделать использование электроэнергии более безопасным во время отключений и после них.